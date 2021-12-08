Ghislaine Maxwell'in yargılandığı davada üçüncü tanık konuştu: Beni Epstein'e masaj yapmam ve birlikte olmam için 14 yaşımdayken tutmuştu

Çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlusu Jeffrey Epstein’in suç ortağı Ghislaine Maxwell’in yargılandığı davada ifade veren yeni tanık, 14 yaşındayken Maxwell. tarafından Epstein için “tutulduğunu” anlattı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Epstein’in reşit olmaya kızların yer aldığı seks ağının oluşmasına yardım eden ve istismara ortak olan Ghislaine Maxwell’in yargılandığı davada üçüncü bir tanık ifade verdi.

“Carolyn” adını kullanan tanık, 14 yaşındayken Maxwell’in, Epstein’e yaptığı cinsel masajları koordine ettiğini söyledi. Carolyn, bir gün Maxwell’in çıplak vücudunu değerlendirdiğini, göğüslerine dokunduğunu anlattı.

Carolyn, Epstein’i suçlayanlardan Virginia Giuffre’un kendisini tanıştırdığını, “Para kazanmak ister misin?” Diye sorduğunu anlattı.

Carolyn, 14 ve 18 yaşları arasında 100’den fazla kez, Epstein’in evine giderek para karşılığı masaj ve seks yaptığını söyledi.

Ghislaine Maxwell, Epstein’in reşit olmayan genç kızlara istismarda bulunduğu seks ağını koordine etmek ve bazı durumlarda cinsel istismarın bir parçası olmakla suçlanıyor.

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, 2019 yılında tutuklu yargılandığı cezaevinde yaşamına son vermişti.