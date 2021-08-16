Ghezzal'ın menajeri transfer sürecini anlattı: Galatasaray daha yüksek maaş önerdi, kabul etmedik

Rachid Ghezzal'ın menajeri Anoir Faouzi, Cezayirli yıldızın Beşiktaş'a transfer sürecini "Ghezzal’ın kararıyla Beşiktaş’ı seçtik. Galatasaray'dan Başkan Burak Elmas ve Işıtan Gün’le de görüştüm. Hatta Beşiktaş’la anlaşmamız sonrasında Galatasaray’dan beni arayıp daha yüksek maaş önerisinde bulundular. Ancak Beşiktaş’a söz verdiğimiz için kabul etmedik" diye anlattı.

Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre; görüşmelerle ilgili olarak konuşan menajer Faouzi, "Rachid’in Beşiktaş’a transfer sürecinde Asbaşkan Emre Kocadağ’la defalarca görüştük. Bu süreci Başkan Ahmet Nur Çebi’yle birlikte başarıyla yürüttüler. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşasak da iki taraf da birbirine karşı şeffaf oldu. Başkan Çebi ve yönetici Kocadağ’ı bu süreçteki profesyonel tutumları sebebiyle tebrik ederim. Pazarlıklar devam ederken Sergen Yalçın’la da görüştüm. Bana, ‘Ghezzal’ın takımda kalmasını istiyorum, ona ihtiyacım var’ dedi" ifadelerini kullandı.

Menajar Faouzi şunları söyledi: "Galatasaray bizimle temas kurdu. Başkan Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün’le görüştüm. Bana karşı çok profesyonel ve kibar davrandılar. Ancak bu süreç sonunda Ghezzal’in kararıyla Beşiktaş’la anlaştık. Sonrasında Türk basınında Galatasaray’ın Ghezzal’dan vazgeçtiği haberlerini okudum.



Böyle bir durum olmadı. Aksine bizim Beşiktaş’la anlaşmamız sonrasında Galatasaray Kulübü beni aradı ve daha yüksek maaş önerisinde bulundu. Hatta Galatasaray’ın teklifiyle benim daha fazla para kazanmam söz konusuydu. Ancak Beşiktaş’a söz verdiğimiz için kabul etmedik. Ghezzal, Galatasaray’la birlikte Orta Doğu’dan 4 milyon euroluk net maaş tekliflerini Beşiktaş için geri çevirdi."