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Dünya

Gherkin binası satılıyor

Kornişon kulesi adıyla tanınan Londra silüetinde yüksekliği ve eğrisel formuyla dikkat çeken Gherkin binası satışa çıkarıldı

30 Temmuz 2014 17:34

Londra silüetinde yüksekliği ve eğrisel formuyla dikkat çeken Swiss Re Tower ya da Londra halkı arasında daha çok bilinen adıyla 'Erotic Gherkin' satışa çıkarıldı.

Euronews'te yer alan haberde Kornişon kulesi adıyla da tanınan binayı yöneten şirket Nisan ayında iflas edince haciz altına alınan kule resmi olarak satışa sunuldu. 49 bin metrekarelik alana yayılan bina içerisindeki büroların satışı 750 ve 820 milyon Euro arasında bir fiyata gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Savills ve Deloitte Real Estate şirketleri tarafından satışa sunulan tarihi binaya dünyanın her yerinden talep gelmesi bekleniyor.

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