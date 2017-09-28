GGC’den DHA'ya 2 ödül

DİYARBAKIR, (DHA)- GÜNEYDOĞU Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından bu yıl 32’ncisi düzenlenen, \'Yılın Başarılı Gazetecileri\' yarışmasından Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır muhabiri Felat Bozarslan ile Şanlıurfa muhabiri Ali Leylak ödüle layık görüldü.

GGC\'nin geleneksel yılın başarılı gazetecileri yarışmasının sonuçları açıklandı. Bu yılki yarışmada DHA Diyarbakır muhabiri Felat Bozarslan\'nın \'Dramı bitmeyen çocuk gelin\' haberi yazılı haber dalında, Şanlıurfa muhabiri Ali Leylak ise \'Şanlıurfa\'da 5 kişilik aile gardıropta yaşıyor\' televizyon haberi dalında birincilik ödülünü aldı. Ödüller, 7 Ekim\'de GGC\'de düzenlenen tören ile hak sahiplerine verilecek.