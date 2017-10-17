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Dünya

Gezmeye gittiği katedralin balkonundan düştü

St. Paul Katedrali olaydan duydukları üzüntüyü paylaştı

17 Ekim 2017 04:06

İngiltere’nin başkenti Londra’da geçtiğimiz hafta katedral gezisi sırasında 23 yaşındaki genç kadın balkondan galeriye düşerek yaşamını yitirdi.

Polis, Lidia Dragescu adlı genç kızın ölümünde şüpheli bir nokta olmadığını açıkladı. Ailesinin açıklamasında “Kalbi tertemizdi, başka bir dünyadan gelen ruhtu” denildi.

Aile, ayrıca, “Lidia için dünya yaşamak için kötü bir yerdi’ ifadelerine de yer verdi. Bu açıklama, intihar mı sorusunu da gündeme getirdi. Paten yapma tutkusuyla bilinen Lidia Dragescu’nun iyi bir öğrenci olduğu ifade edildi. St. Paul Katedrali de olaydan duydukları üzüntüyü paylaştı.

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