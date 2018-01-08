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Gezmeye giden iki öğrenciden biri kayalıklardan düşerek yaralandı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da okula gitmeyen 13 yaşındaki kız öğrenci N

08 Ocak 2018 23:33

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA’da okula gitmeyen 13 yaşındaki kız öğrenci N.A. ile 15 yaşındaki erkek öğrenci E.T\'nin kayalık gezintisi az kalsın facia ile son buluyordu. Harşena Dağı’nda bulunan kayalıkların arasında gezerken dengesini kaybederek düşen E.T., yaklaşık 15 metre yuvarlandıktan sonra mahsur kaldı. Arkadaşı N.A.\'nın çığlıkları üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen AFAD ekibi tarafından halata bağlanarak kurtarılan E.T.\'nin vucudunda kırıklar olduğu belirlendi. 
Olay bu akşam saatlerinde Amasya Merkez Harşena Dağı üzerindeki kayalıklar arasında meydana geldi. İddiaya göre, lise 7\'nci sınıf öğrencisi N.A. ile 9\'uncu sınıf öğrencisi E.T., bugün okula gitmeyerek Harşena Dağı’nda bulunan kayalıkların arasında gezmek istedi. Kayalıkların arasındaki patika yolda dolaşırken dengesini kaybeden E.T. isimli erkek öğrenci, yaklaşık 15 metre yuvarlanarak uçurumun hafif eğimli olan bir yerinde mahsur kaldı. N.A.ise arkadaşının düştüğünü görünce yardım etmek isterken kafasını çarparak yaralandı. Kendi çabalarıyla yetersiz kalan N.A.’nın çığlık atarak yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine Amasya Belediye itfaiye personeli, AFAD ekipleri, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan E.T., ekiplerin uzun süren çabaları sonucu sedyeye bağlanarak yukarıya çıkarıldı. Yaralı öğrenci ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki ilk kontrollerinde E.T.’nin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Arkadaşı N.A., ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis otosuyla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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