Gezi'ye katılan genci teknik takiple bulup dövmek 'işkence' sayılmadı, polis amirlerine ceza yok

Eskişehir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında, üniversiteli Tevfik Caner Ertay'ı saklandığı otoparkta 'teknik takiple' yakalayıp döven ve oto bagajında hastaneye götüren polisler hakkındaki soruşturmada sadece 3 kişiye dava açıldı. Savcılık, polis müfettişinin disiplin cezası istediği amirler için kovuşturmaya gerek görmedi.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Eskişehir’de, Gezi Parkı gösterileri sırasında üniversiteli Tevfik Caner Ertay’ı sığındığı otoparkta bulup döven iki polise “nitelikli yaralama” suçundan en az 8 yıl, bir polise de “suça yardım” iddiasıyla en az 4 yıl hapis cezası istendi. Ancak savcılık, polis müfettişlerinin bile disiplin cezası verilmesini istediği bir emniyet müdür yardımcısı ve iki şube müdürü ile dört polis hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Polis müfettiş raporunda, Ertay’ı AKP il binası önünde ikinci kez dövmeye çalışan ve dayaktan haberdar olan üç amir hakkında ‘resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarstıkları’ için 16 ay, dört polise de ‘bilgi sakladıkları’ için dört ay disiplin cezası istenmişti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre; 2-3 Haziran 2013’teki Gezi Parkı gösterileri sırasında kaçarak bir otogara sığınan üniversiteli Tevfik Caner Ertay, polis memurları Adem Arslan ve Ahmet Kızıl tarafından “sebepsiz yere tekme ve tokat vurularak” dövüldü. Polis İzzet Erkan ise bizzat vurmasa da iki polisin yanında durarak, saldırıya destek verdi. Ertay’ın bindirildiği aracı kullanan polis Mevlüt Saldoğan tanık olarak alınan ifadesinde, gencin bu polisler tarafından dövüldüğünü söyledi. Savunmalarında her ne kadar “Biz hiç karşılaşmadık” deseler de Araç Takip Sistemi ve kamera kayıtlarına göre üç polisin, olay saatinde eski otogarda bulunduğu anlaşıldı. Polis Arslan ve Kızıl’a Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 87/3. maddesine göre “kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak süretiyle kasten yaralama” suçundan en az sekiz yıl hapis cezası verilmesi istendi. Erkan’a ise suça yardım ettiği gerekçesiyle dört yıl hapis cezası talep edildi. Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması için 3 Kasım 2015’e gün verildi.

Polis müfettişleri daha çok ceza istedi

Bu arada, üç polis dışındaki şüpheli polisler hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda, Ertay’a yönelik eylemin işkence kapsamına girmediği, çünkü sistematik olmadığı savunuldu Ertay’ın konduğu aracın gözaltı aracı olduğu ve bu amaçla kullanıldığı savunulurken; araçla götürüldüğü AKP il binası önünde eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ve iki şube müdürü tarafından dövüldüğü iddiasının doğrulanmadığını ifade edildi. Oysa bu iddia, yalnızca Ertay tarafından değil, gencin bulunduğu aracı süren polis Mevlüt Saldoğan tarafından da dile getirilmişti.

Ayrıca Polis Başmüfettişi Zeki Acar’ın hazırladığı disiplin soruşturması raporunda Ertay’ın cep telefonunun önleyici dinleme kapsamında takip edildiği ve saklandığı yerin böylece bulunduğu ortaya çıkmıştı. Raporda, polis Adem Arslan, Ahmet Kızıl ve İzzet Erkan’ın gelip Ertay’ı yakaladığı ve ‘darp ederek’ eski otoparkın avlusuna indirdikleri belirtilmişti. Avluda Komiser Yardımcısı Murat Umutlu ile polisler Mevlüt Saldoğan, Ömer Faruk Albayrak, Emre Koç, Mehmet Nuri Eliaçık ve Adil Çavdar’ın beklediği kaydedilerek, “Bu noktada üçüncü darp olayının yaşadığı iddiasının mevcut olduğu” ifade edilmişti. Son olarak aracın AKP il binasının önünde durdurulduğu, eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ile şube müdürleri Mustafa Arık, Ayhan Karayel ve Halil Kısalar’ın burada beklediği ve dördüncü darbın bu anda gerçekleştiği vurgulanmıştı.

Raporda, “Darp eyleminin de vatandaşın canını koruma görevini yasalarla üstlenmiş olan görevliler tarafından hiçbir mukavemet yaşanmaksızın yakalandıktan sonra ve tekerrür halinde gerçekleştirildiği ve sorumlu amirlerin de bilgisinin bulunduğu öğrenilmiştir” denilmişti. Arslan, Erkan ve Kızıl’a ‘Emniyet binalarına getirilenleri dövmek’ten 12 ay süreli, 4 polis hakkında ‘amirlerden bilgi saklamak’tan 4 ay kısa süreli, Aygün, Karayel ve Umutlu hakkında ise ‘Hizmet içinde resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak’tan 16 ay süreli durdurma cezası talep edilmişti.

Ertay’ın avukatı Pınar Çelik Arpacı polis müfettiş raporunun bile gerisinde bir iddianame yazıldığını belirterek, “Müfettiş raporunda bile hem amirlerin hem de olayı gören polislerin amirlerine haber vermemelerinden kaynaklı sorumlu oldukları söyleniyor ve ceza isteniyor. İddianame müfettiş raporunun bile gerisinde kalmıştır. İşkence suçu değerlendirilmeyip sadece yaralama olarak ele alınmıştır. Oysa bizce olay, somut bir işkence suçudur. Polis gözaltı değil, işkence amaçlı davranmıştır” dedi.