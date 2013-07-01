'Gezi'ye destek veren rektör Prof. Erkut istifaya mı zorlandı?

Gezi Parkı direnişine destek verdiği gerekçesiyle Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Erkut’un istifaya zorlandığı ve baskılar karşısında dün istifasını Mütevelli Heyeti’ne sundu.

Rektörlük görevini bırakan ancak aynı üniversite ders vermeye devam edeceğini açıklayan Erkut’un istifasında mütevelli heyetinin Gezi olayları sırasındaki tutumu nedeniyle Erkut’a yaptıkları baskının etkili olduğu iddia edildi.

1 Temmuz’dan itibaren istifası geçerli olan Prof. Dr. Erkut’un yerine vekaleten Rektör Yardımcısı Esra Gençtürk görev yapacak. Erkut’un üniversitede verdiği işletme derslerine öğretim üyesi olarak devam edeceği açıklandı.

1 Temmuz itibariyle görevi bırakan Erkut, görevinden ayrılmasının ardından öğrencilerine şöyle bir mail attı:

"Değerli Özyeğin Üniversitesi mensupları,

1 ocak 2008’de başladığım rektörlük görevim süresince bana duyulan güven ve sunulan fırsatları, tüm deneyim ve yetkinliklerim, ve sizlerin emsalsiz desteğiyle birleştirerek üniversitemiz için birlikte çok sağlam bir temel attık. Artık üniversitemiz kuruluş sürecini büyük ölçüde tamamladı ve büyüme sürecine girdi. Eminim bu sürecin benim için keyifli olduğu kadar yorucu olduğunun sizler de farkındasınız.

Bundan sonra üniversitemizin ikinci dönemi, yani büyümesini tamamlama ve kurumsallaşma dönemi. Bu dönemde gereken rektör formasyonunun kuruluş döneminden daha farklı olması gerektiğini baştan beri düşündüğümü biliyorsunuz. Açıkçası kendimi hep “kuruluş dönemi rektörü” olarak gördüm, ve kanımca kuruluş dönemimiz sona erdi.

1 Temmuz itibariyle rektörlük görevimden ayrılacağımı ve görevimi rektör vekili olarak Prof. Dr. Esra Gençtürk’e devredeceğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özyeğin Üniversitesi’nde bir öğretim üyesi olarak görevime devam edeceğim ve rektör vekilimize tüm gücümle destek olacağım.

Ortada hep birlikte yarattığımız bir eser var ve bunun idealimizdeki üniversiteye doğru evrilmesine destek vermeye hepimizin devam edeceğine hiç şüphem yok. Bana vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı desteği rektör vekilimiz Esra Gençtürk’e de vereceğinize inanıyorum. Üniversitemizi gelecekte güzel günler bekliyor. Hep birlikte yola devam edeceğiz, ve üniversitemizi layık olduğu yere taşıyacağız.

sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Erhan Erkut "



Mezuniyette konuştu



Üniversitenin kurucu rektörü de olan Erhan Erkut öğrencilerine mezuniyet töreninde yaptığı bir konuşma ile veda etti.

2008’de kurucu rektör olarak Özyeğin Üniversitesi’nde göreve başlayan Prof.Dr. Erhan Erkut, Bilkent Üniversitesi’nden buraya geçmişti.





Önce üniversite sitesinde, sonra kişisel sayfasında

Gezi direnişine tepkisi ilk olarak üniversitenin web sitesinde yaptığı bir açıklama ile gösteren Erkut, daha sonra bu yazıyı kendi kişisel sayfasına aktardı. Ancak, bu arada Twitter’da da tepkilerini sürdürmeye devam etti. Gezi’ye giden öğrencilerin sınavları için esneklik de sağlayan Erkut’un istifa edeceği uzun süredir konuşuluyordu.



Özyeğin Üniversitesi’nde görev yapan birçok akademisyenin de imzasının bulunduğu Gezi sonrasında bloğunda yayınlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Aşağıda imzası bulunan Özyeğin Üniversitesi mensupları olarak, Taksim’de ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde barışçıl bir şekilde protesto haklarını kullananlara karşı uygulanan ölçüsüz ve şiddet dolu müdahaleleri kınıyor, kentine sahip çıkan bireylerin ve toplulukların katılım haklarını yok sayan, farklı düşünce ve hayat tarzlarına karşı tahammülsüz yönetim anlayışını protesto ediyoruz.

Ölçüsüz şiddeti uygulayan kolluk kuvvetleri kadar bireylerin haklarını ve özgürlüklerini korumakla görevli bütün yetkilileri olanlardan sorumlu tutuyoruz.

Olaylara gözünü kapatarak halkı bilgilendirme görevini yerine getirmeyen ana akım medyayı da bir an önce sorumluluklarını yerine getirmeye ve özür dilemeye davet ediyoruz.

Yöneticileri yıkımları durdurmaya, halkın birçok haklı nedenden dolayı yoğun tepki verdiği projelerden vazgeçmeye, uygulanan orantısız şiddeti sonlandırmaya çağırıyoruz.”

Prof. Dr. Erhan Erkut kimdir?

Lisans derecesini 1980 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümünden; doktorasını 1986 yılında, Florida Üniversitesi’nden aldı. 1985-2005 yılları arasında Alberta Üniversitesi’nde ders verdi. Cenevre, Ohio State, NIDA (Bangkok), Boğaziçi ve Sabancı Üniversitelerinde konuk öğretim üyeliği yaptı.

“INFORMS Teaching of Management Science Practice Award” ile “3M Teaching Fellowship” başta olmak üzere dokuz eğitim ödülünü ve Canadian Operational Research Society tarafından verilmiş beş başarı ödülünü almaya hak kazandı.

Kanada Doğal Bilimler ve Mühendislik Araştırma Birliği tarafından yürütülen bölgesel haberleşme ağı tasarımı projesi dahil, 11 dış kaynaklı projede liderlik görevinde bulunan Prof. Dr. Erkut, Alberta Üniversitesi’nde Centre for Excellence in Operations adlı uygulamalı araştırma merkezini kurdu. 50'den fazla uluslararası hakemli dergi makalesi bulunan Prof. Erkut, 2005 – 2007 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. Erkut’un iki kızı Kanada’da anneleriyle birlikte kalıyor ve eğitim görüyor.



Erkut’un twitter’da söylediklerinden bazıları: