T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanı Muammer Güler: Özel güvenliğin biber gazı kullanma izni yok

Muammer Güler, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın üniversitede görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkisi konusunda sorduğu yazılı soru önergesini yanıtladı

05 Eylül 2013 16:11

Hülya Karabağlı/ Ankara

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Osmangazi Üniversitesi’nde yemek protestosu yapan öğrencilere sert müdahalede bulunan özel güvenlik görevlilerine ilişkin  CHP Genel  Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın  soru önergesini yanıtladı. Bakan, “ Komisyonca onaylanıp uygun görülen teçhizat içerisinde el telsizi, kelepçe, cop, düdük, el feneri, el detektörü gibi teçhizatların bulunduğu ancak biber gazı tabir edilen gazlar vb bulundurma, taşıma ve kullanma izinlerinin olmadığı anlaşılmıştır” dedi. Güler, Özel Güvenlik Görevlilerinin giyeceği üniforma ve kullanacağı teçhizatın Özel Güvenlik Komisyonu’nun 3.6.2011 tarih ve 773 sayılı kararıyla belirlendiğini bildirdi.

 

Soruşturma sürüyor

 

İçişleri Bakanı, “Osmangazi Üniversitesi’ndeki olayla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 özel güvenlik görevlisi hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir” dedi.

Osmangazi Üniversitesi’nde 11 Mart’ta yaşanan olayda, yemek fiyatlarını protesto etmek isteyen yaklaşık 20 kişilik üniversite öğrencisi yanlarında getirdikleri 600 sandviç ile rektörlük binası önünde açıklama yapmak istemiş, ancak üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin sert müdahalesi sonucunda 5 öğrenci feci şekilde dövülmüş, kelepçelenip kongre merkezi binasına götürülerek polise teslim edilmişti.

Umut Oran, bakanın  yanıtını şöyle değerlendirdi:

Adeta bakkallarda çocuklara bile leblebi gibi satılmaya başlanan biber gazının ne kadar hukuk ve kural dışı, kullanıldığı bu yanıtla ortaya çıkmış oldu. Herkesin bulunduğu konuma görev ve yetkisine göre davranmaya davet ediyorum. Özel güvenlik görevlilerinin de yetki sınırlarını aştıklarında cezalandırılacaklarını unutmamaları gerekiyor. İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda denetimi ve eğitimi daha da artırmasını bekliyoruz. Sayın Bakan güvenlik görevlileri hakkındaki tahkikatın 6 aydır sürdürüldüğünü bildiriyor, ama umarım Sayın Eskişehir Valisi, Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesinde olduğu gibi açık görüntülere rağmen üniversiteli kardeşlerimizin de ‘arkadaşları tarafından dövüldüğünü’ söyleyerek dosyayı kapatmaz.”

 

 

ETİKETLER

gazmuammer güleriç işeleri bakanlığıumut oran chp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24