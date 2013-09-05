İçişleri Bakanı Muammer Güler: Özel güvenliğin biber gazı kullanma izni yok

Hülya Karabağlı/ Ankara

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Osmangazi Üniversitesi’nde yemek protestosu yapan öğrencilere sert müdahalede bulunan özel güvenlik görevlilerine ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın soru önergesini yanıtladı. Bakan, “ Komisyonca onaylanıp uygun görülen teçhizat içerisinde el telsizi, kelepçe, cop, düdük, el feneri, el detektörü gibi teçhizatların bulunduğu ancak biber gazı tabir edilen gazlar vb bulundurma, taşıma ve kullanma izinlerinin olmadığı anlaşılmıştır” dedi. Güler, Özel Güvenlik Görevlilerinin giyeceği üniforma ve kullanacağı teçhizatın Özel Güvenlik Komisyonu’nun 3.6.2011 tarih ve 773 sayılı kararıyla belirlendiğini bildirdi.

Soruşturma sürüyor

İçişleri Bakanı, “Osmangazi Üniversitesi’ndeki olayla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 özel güvenlik görevlisi hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir” dedi.

Osmangazi Üniversitesi’nde 11 Mart’ta yaşanan olayda, yemek fiyatlarını protesto etmek isteyen yaklaşık 20 kişilik üniversite öğrencisi yanlarında getirdikleri 600 sandviç ile rektörlük binası önünde açıklama yapmak istemiş, ancak üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin sert müdahalesi sonucunda 5 öğrenci feci şekilde dövülmüş, kelepçelenip kongre merkezi binasına götürülerek polise teslim edilmişti.

Umut Oran, bakanın yanıtını şöyle değerlendirdi:

Adeta bakkallarda çocuklara bile leblebi gibi satılmaya başlanan biber gazının ne kadar hukuk ve kural dışı, kullanıldığı bu yanıtla ortaya çıkmış oldu. Herkesin bulunduğu konuma görev ve yetkisine göre davranmaya davet ediyorum. Özel güvenlik görevlilerinin de yetki sınırlarını aştıklarında cezalandırılacaklarını unutmamaları gerekiyor. İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda denetimi ve eğitimi daha da artırmasını bekliyoruz. Sayın Bakan güvenlik görevlileri hakkındaki tahkikatın 6 aydır sürdürüldüğünü bildiriyor, ama umarım Sayın Eskişehir Valisi, Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesinde olduğu gibi açık görüntülere rağmen üniversiteli kardeşlerimizin de ‘arkadaşları tarafından dövüldüğünü’ söyleyerek dosyayı kapatmaz.”