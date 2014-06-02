Gezi'nin yıl dönümünde gözaltına alınan 62 kişi adliyede

Gezi olaylarının yıl dönümü olan 31 Mayıs’ta, Taksim Meydanı ve çevresinde çıkan olaylarda polis tarafından gözaltına alınan 154 eylemciden, emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 62 kişi sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Okmeydanı, Gazi Mahallesi ve Şişli’de çıkan olaylarda 154 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından 92 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.