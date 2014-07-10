Gezi'nin 'palalı saldırganı'na 9 bin lira ceza

Gezi Parkı olayları sırasında Beyoğlu'nda bankacı E.Y. adlı kadının kalçasına palayla vurduğu gerekçesiyle "Silahla kasten yargılama" suçundan Sabri Çelebi'ye 9 bin lira adli para cezası verildi.

İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sabri Çelebi ve avukatı katılmazken, E.Y.'nin avukatı Yelda Koçak hazır bulundu.

E.Y.'nin avukatı Yelda Koçak, "Müvekkilim ana cadde üzerindeyken saldırıya uğramıştır. Sanığın dükkanına girmemiştir. cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, Sabri Çelebi'nin E. Y.'yi 'Kişi üzerindeki etkesini basit bir tıbbı müdahale ile giderilebilecek ve yaşamını tehlikeye sokmayacak ölçüde kasten yaraladığını' belirtti. Mahkeme, 'suçun işleniş şekli, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, kastın yoğunluğu ve sanığın güttüğü amacı' göz önüne alarak 180 gün adli para cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme, saldırının pala ile işlenmesini de kararında belirtti. Palayı, TCK'nın 6/1-f-4 maddesi gereğince silahtan sayan mahkeme, cezayı yarı oranında arttırarak 270 güne çıkardı. Sanık Çelebi'nin suçunu kabul etmesi nedeniyle cezayı 225 güne indirdi.



Ödemezse cezaevine girebilir



Mahkeme Çelebi'nin ekonomik durumu ve diğer şahsi hallerini gözönünde bulundurarak bir günlük adli para cezasının tutarını 40 TL olarak belirledi. Böylece mahkeme Sabri Çelebi'yi 9 bin TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme, para cezasının 4 taksitle ödenmesine karar verdi. Çelebi'nin para cezasını ödemediği taktirde cezaevine gireceği de belirtildi.



'Palalı'nın 5 yıla kadar hapsi isteniyordu



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 6 Temmuz 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı açılışı nedeniyle arkadaşları ile Taksim'e giden bankacı E.Y.'nin, yolda polisin uyarısı üzerine arka caddeden Taksim'e çıkmak istediği anlatıldı. Bu sırada, Sabri Çelebi'nin, "işyerine zarar verileceği" bahanesiyle elinde pala ile E.Y'ye vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaraladığı belirtildi. Sabri Çelebi'nin "kasten silahla yaralama" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.



İkinci davada 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor



Öte yandan, Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, Gezi Parkı olayları sırasında Talimhane'de eylemcilere ellerinde palayla müdahale ettikleri iddiasıyla 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de yargılanıyor. Sabri Çelebi'nin bu davadan, 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 9 yıl 9 aydan 27 yıla kadar hapsi talep ediliyor.