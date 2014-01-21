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'Gezi'nin en küçük sanığı hâkim karşısında, suçu hükümet istifa yazmak

Gezi eylemleri sırasında yola sprey boyayla yazı yazdığı için hakkında dava açılan çocuk bugün hakim karşısına çıkacak

21 Ocak 2014 13:35

Çanakkale'de Gezi eylemleri sırasında yola sprey boyayla yazı yazdığı için hakkında dava açılan 13 yaşındaki çocuk bugün hâkim karşısına çıkacak.

Çanakkale'de ilköğretim 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşında bir çocuk, Gezi Parkı protestoları sırasında yere sprey boya ile "hükümet istifa" yazdığı için hakkında, 'kamu malına zarar vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması, 27 Kasım'da görüldü. O duruşmaya, çocuk ertesi gün "Seviye Belirleme Sınavı" yani SBS'ye gireceği için, psikolojisi bozulmasın diye gitmedi, onun yerine babası tamer ilhan katıldı. Ancak, ilk duruşmanın sonunda hâkim, çocuğun zorla getirilmesini hükmetti.

Davanın ikinci duruşması bugün saat 10:00'da Çanakkale 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Davanın savcısı, çocuğun ailesinden alınmasını talep ediyor.

 

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