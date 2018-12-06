Gezi'nin birinci yıl dönümü eylemi davasında 6 sanığa 10 ay ile 5 yıl 8 ay arasında değişen ceza

Gezi Parkı protestolarının birinci yıl dönümünde yapılan eylemlerine katılan 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan 6 sanığı, 10 ay ile 5 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezasına mahkûm etti.

Gezi Parkı eylemlerinin birinci yıl dönümünde yapılan eylemle ilgili, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme sanıkların uygulanmasını istemediği için hükmün açıklanmasını geri bırakmazken; herhangi bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle cezalarının ertelenmesine yer olmadığına hükmetti. Kararda, adli emanette bulunan muhtelif sayıda baret, gaz maskesi ve muhtelif malzemeleri delil olarak saklanmasına da karar verildi. (DHA)

