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Gezi'nin birinci yıl dönümü eylemi davasında 6 sanığa 10 ay ile 5 yıl 8 ay arasında değişen ceza

Mahkeme hükmün açıklamasını geriye bırakmadı

06 Aralık 2018 20:48

Gezi Parkı protestolarının birinci yıl dönümünde yapılan eylemlerine katılan 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan 6 sanığı, 10 ay ile 5 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezasına mahkûm etti. 

Gezi Parkı eylemlerinin birinci yıl dönümünde yapılan eylemle ilgili, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 6 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Mahkeme sanıkların uygulanmasını istemediği için hükmün açıklanmasını geri bırakmazken; herhangi bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle cezalarının ertelenmesine yer olmadığına hükmetti. Kararda, adli emanette bulunan muhtelif sayıda baret, gaz maskesi ve muhtelif malzemeleri delil olarak saklanmasına da karar verildi.  (DHA)
 

 

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