'Gezi'nin 4. yılında Taksim Dayanışması yürüyüş çağrısı yaptı

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı eylemlerinin dördüncü yılında Taksim üzerinden parka yürüyüş çağrısında bulundu. Gezi’nin 4. yılı dolayısıyla saat 19.30'da Taksim'den Gezi Parkı'na yürüyüş düzenlenecek. Taksim Dayanışması, "Hayır bitmedi! Mücadeleye devam!" sloganıyla herkesi Taksim’de olmaya çağırdı.

Dayanışmanın çağrısı şöyle:

*Ne Anayasa’nın ne uluslararası sözleşmelerin, ne de AİHM kriterlerinin dikkate alındığı, hukuksuzluk ve keyfiliğin kutsandığı bir siyasal iklimde yaşıyoruz. Bu keyfiliği biz 'GEZİ' sürecinden iyi tanıyoruz.

*Ethem Sarısülük ile Medeni Yıldırım’ı öldüren polis ve jandarma kurşunlarının, Ali İsmail’e yönelen ölümcül tekmelerin sahiplerinin, Abdullah Cömert’i, Ahmet Atakan’ı, Berkin Elvan’ı yaşamdan koparan biber gazı fişeklerinin, Hasan Ferit’i vuran mafya bozuntularının ve Mehmet Ayvalıtaş’ı bizden alan pervasızlığın bu hukuksuzluktan güç aldığını bilenleriz.

*Baştan sona adaletsiz ve eşitsiz bir ortamda gerçekleştirilen Anayasa referandumunun bile nasıl oy hırsızlığı ile maniple edildiğini hep birlikte yaşadık. Demokrasi isteyenlerin oylarının nasıl gasp edilmeye çalışıldığını hep birlikte gördük.

*Gezi’de barıştan, özgürlükten, doğadan eşitlik ve dayanışmadan yana kurduğumuz hayatın peşinde olanların KHK’larla, ihraçlarla, açlıkla, tutuklamalarla sınandığı bu karanlıkta, dayanışmamızdan ve birbirimizden vazgeçmiyoruz. OHAL adı altında yerleştirilen bu karanlığa, haksızlığa, talana, şiddete, cezasızlığa Gezi’den aldığımız güç ve kazanımlar ışığında hayır diyoruz.

*4 yıl önce bir parkta birlikteliğimizden yarattığımız gücümüzle tekrarlıyoruz; Başta Taksim Meydanı ve Gezi Parkı olmak üzere yaşam alanlarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın, meydanlarımızın, kentlerimizin, insan hakları anıtımızın dahi abluka altına alınmasını ve yok edilmesini, ülkemizin bir cezaevine dönüştürülmesini hiçbir zaman kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz.

Taksim Dayanışması, 27 Mayıs saat 20: 00’de İstiklal Caddesi’nde Yeryüzü Sofrası’nda buluşma ve 31 Mayıs, saat 19: 30’da Taksimden Gezi Parkı’na yürüme çağrısı yaptı.