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Gezi'deki polis şiddeti soruşturmasında beş aydır ilerleme yok

Gezi eylemlerinde polisin uyguladığı şiddetle ilgili savcılığa çok sayıda görüntü ulaştı ancak soruşturmaya dair bir ilerleme söz konusu değil

28 Kasım 2013 16:11

Gezi Parkı eylemlerinde yaşanan polis şiddetiyle ilgili soruşturmada beş aydır ilerleme kaydedilmedi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında şiddete başvuran polislerle ilgili Memur Suçları Bürosu tarafından yürütülen kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi heyeti oluşturulması için 21 üniversitenin hukuk fakültesine yazı yazmış ve görüntülerin incelenmesi için bilirkişi görevlendirilmesini talep etmişti.

Fatih Yağmur'un radikal.com.tr'de yer alan haberine göre,  savcılığın bu talebine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olumlu yanıt vererek 9 kişilik bir heyet oluşturmuştu. Radikal, bu konuyu 11 Temmuz'da gündeme de getirmiş, 11 Kasım'da da bilirkişi heyetinin göreve başladığını duyurmuştu. Ancak bilirkişi heyeti göreve başladıktan kısa bir süre sonra istifa etti ve soruşturmada yaklaşık 3 aylık bir zaman kaybı yaşandı. Heyetin istifasının ardından savcılık tekrar bilirkişi arayışına çıktı. Bu doğrultuda YÖK'e bir yazı yazıldı. Ancak savcılığın yazısına henüz bir yanıt alınamadı. Soruşturmada ise 5 aydır bir ilerleme kaydedilemedi.

 

Görüntüler savcılıkta

 

Savcılık, Gezi eylemleri başladığında da gazete ve TV kanallarına yazı yazarak, ellerindeki polis şiddeti içeren görüntülerin paylaşılmasını istemişti. Savcılığa çok sayıda görüntü ve fotoğraf ulaştı. Ayrıca vatandaşlardan da görüntü geldi. Savcılığın elinde 30 bin gigabyte’ı bulan, binlerce saatlik görüntü var.

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