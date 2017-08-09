Gezi'deki polis şiddeti artık 'faili meçhul'

Gezi Parkı protestoları sırasında ayağından yaralanan ve konuya ilişkin yaptığı başvurulardan 4,5 yıldır sonuç alamayan Aydın Aydoğan hakkındaki dosyanın Faili Meçhul Suçlar Bürosu’na devredildiği ortala çıktı.

Kendisini vuran polisler hakkında soruşturmanın akıbetini öğrenmek amacıyla geçen günlerde savcılığa başvuran Aydoğan, dosyanın 12 Temmuz tarihli İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burhan Görgülü tarafından imzalanan raporla Faili Meçhul Suçlar Bürosu’na devredildiğini öğrendi. Aydın Aydoğan’ın aldığı raporda “Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/126756 soruşturma sayılı evrakı üzerinden şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ve olayın asıl faili açısından dosyada daimi arama kararı verilmiş olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çalışma talimatı uyarınca suçun soruşturmasının ‘Faili Meçhul Suçlar Bürosu’ tarafından yürütülmesi öngörülmüştür” denildi.

Valilik soruşturma izni vermedi

Dihaber'de yer alan habere göre, söz konusu olayla ilgili tespit edilen 16 polisin çoğu zaman içerisinde “FETÖ operasyonları” kapsamında gözaltına alındı, bir kısmı da tutuklandı. Ancak bu kişiler hakkında Gezi olayları nedeniyle herhangi bir soruşturma yapılmadı. Israrlı başvurular üzerine görüntülerden sorumluluğu tespit edilen ve halen görevde olan 5 polisle ilgili de 14 Nisan’da İstanbul Valiliği, “soruşturma izni” vermedi.



Bölge Mahkemesi Valilik kararını kaldırdı



Aydoğan ve arkadaşları bunun üzerine Bölge İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Dava Dairesi, İstanbul Valiliğinin “soruşturmaya izin vermeyen” kararını kaldırdı. İdare Mahkemesi kararında şu görüşlere yer verdi:



“Haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerine atılan fiilin efrada kötü muamelede bulunmak olmasına göre, kamuoyu adına kuvvei cebriye imaline, salahiyettar memurların, görevleri vasıtayi mahsusa tayini suretiyle hakaret etmesi, etkili eylemde bulunması gibi hareketleri sui muamele imaline ilişkin olup, bu durumda hazırlık soruşturması yapılmasının 4483 sayılı yasa kapsamında idari izne tabii olmadığı anlaşıldığından itirazın kabulüne, yasa kapsamı dışında verilen ‘soruşturma izni verilmemesine’ ilişkin kararın kaldırılmasına, genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Valiliğe gönderilmesine kesin olarak oy birliği ile karar verildi.”



Dosya ‘faili meçhul’e



Mahkemenin “soruşturma yapılsın” anlamına gelen kararına rağmen soruşturmayı yürütmekle görevli olan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, ek kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek, dosyayı bir süre sonra kapanmak üzere “Faili Meçhul Suçlar Bürosuna” yönlendirdi. Bölge İdare Mahkemesinin 11 Mayıs’ta verdiği karara rağmen savcılığın 12 Temmuz’da kararı hiçe sayarak dosyayı “Faili Meçhul Suçlar Bürosu”na göndermesine mağdurlardan da tepki geldi.



Savcı mahkeme kararını tanımadı



Dosyayı mahkemeye gönderen ve 4,5 yıldır adalet arayışında olan Aydın Aydoğan, savcılığın mahkeme kararını tanımadığını ve 3-5 ay sonra dosyanın kapatılmak istendiğini söyledi. Aydoğan, şöyle konuştu:

“Süreç uzuyor biz de bunu AYM ve AİHM’e götüreceğiz ama sürekli iç hukuk yollarını uzatarak bizi oyalıyorlar. 4,5 yıldır oradan oraya attılar dosyayı, en sonunda geldiği yer burasıdır. Biz de ‘Soruşturmaya izin verilmediğine dair yazı verin’ dedik, vermediler.



“Bedenlerimizi ve canlarımızı kaybettik”



Gezi parkına ve o eylemlere daha özgür bir ülke arzu ettiğimiz için gittik. Devletin bize uyguladığı bu faşist uygulamayla biz uzuvlarımızı kaybettik. Bedenlerimizi ve canlarımızı kaybettik. 4.5 yıldır adaletin geldiği yer burasıdır.



Bu dosya kapsamında adı geçen 16 polisin birçoğu FETÖ’den içeri alındı, tutuklandı. ‘FETÖ’cüler terörist’ diyen Erdoğan’a şunu söylüyoruz: Demek ki biz o gün teröristlere karşı mücadele etmişiz. Valisi terörist çıktı, polisi terörist çıktı. Verdikleri kadar adalet arayabiliyoruz. Aynı hukuksuzluklar içeriye alınan vekillerle HDP Eş başkanı ile ilgili de oldu. Bir kişi hakkında bir günde fezleke hazırlıyor onu içeri atıyorlar. Ama bizimle ilgili de 4.5 yılda geldiğimiz nokta burasıdır.”

T24'ün ulaştığı Bölge İdare Mahkemesi kararı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısı şöyle:



