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Gezi'deki palalı saldırgana 3 yıl hapis cezası

Sabri Çelebi'ye 4 kişiyi kesici aletle yaralamaktan hapis cezası verildi

11 Mayıs 2017 19:02

Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan gruptakilere palayla saldıran Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında karar çıktı.

DHA'nın haberine göre mahkeme, Çelebi'yi 4 kişiyi kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Murat Ertik'e de bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 9 ay hapis cezası veren mahkeme, diğer sanıkların beraatine hükmetti.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sabri Çelebi, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Çelebi son savunmasında, "Kimseye saldırmadım. Onlar bize saldırdı. Kendimizi koruma amaçlı hareket ettik" dedi.

 

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