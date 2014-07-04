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Gezi’de yaşamını yitirenlerin aileleri Roboski ve Lice’ye gidecek

Gezi direnişi sırasında yaşamını yitiren Ethem, Ali İsmail, Berkin ve Ahmet’in anneleri ile Ankara Dayanışması, Roboskili ve Lice’de yaşamını yitirenlerin aileleri ile bir araya gelecek

04 Temmuz 2014 16:33

Ankara Dayanışması ve Gezi direnişinde yaşamını yitiren Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve Ethem Sarısülük’ün anneleri, Roboskili aileler ve Lice’deki karakol protestosu sırasında yaşamını yitirenlerin aileleri ile biraraya gelecek.

Ankara’dan Diyarbakır’a gelen aileler ve dayanışma üyeleri, Diyarbakır’da Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüleri Gülşen Alıcı ve Mustafa Akın ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) yöneticileri tarafından karşılandı.

IMC TV'de yer alan habere göre, Mardin’e geçen Ankara Dayanışması üyeleri ve Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfı Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan ve Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ı Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Februniye Akyol karşıladı. Bir süre burada dinlenen heyet, tekrar Roboskî’ye hareket etti.

Aileler, yarın da Lice’de karakol protestosu sırasında yaşamını yitiren çocukların aileleri ile buluşacak.

 

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