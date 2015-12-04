Gezi’de yaralanan ve yüzde 84 oranında engelli raporu alan Okan Göçer’e tazminat yok!

Gezi Parkı gösterilerinde iddiaya göre polisin biber gazı kapsülüyle ağır şekilde yaralanıp 21 gün komada kalan Okan Göçer'in tazminat talebi, "delil yokluğu" gerekçesiyle reddedildi. Tazminat bekleyen Göçer'e 1500 TL'lik vekalet ücreti çıkarıldı

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Kocaeli’nde yaşayan ve bugün 25 yaşında olan Okan Göçer, 1 Haziran 2013’te İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki Gezi Parkı eylemine katıldı. Meşrutiyet Caddesi’nden Galatasaray Meydanı’na doğru yürürken, iddiaya göre polisin attığı biber gazı kapsülünün başına çarpması üzerine ağır şekilde yaralandı. 21 gün boyunca komada kalan Göçer’in kafatasındaki kırık nedeniyle kafasının sol yanı çöktü. Mucizevi şekilde hayatta kalan Göçer’in vücudundan kemik alınarak kafatasına kondu. Tek kulağında duyma kaybı oluşan gence beyin travmasından kaynaklı epilepsi (sara) teşhisi kondu. Bu nedenle ömür boyu kriz geçirme ihtimali bulunan Göçer’e yüzde 84 oranında engelli olduğuna dair rapor verildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin epikriz raporunda, “başına yakın mesafeden isabet eden künt travma yaratan ateşli silah yaralanması” ifadesi kullanıldı.

“Delil yok gerekçesi”

Göçer de avukatları Emine Erel ve Deniz Umre Tuna aracılığıyla tazminat istemiyle İçişleri Bakanlığı aleyhine İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, 17 Kasım’da davayı karara bağlayarak, tazminat talebini reddetti. Göçer’in, polislerin kullandığı müdahale araçlarının çarpması sonucu yaralandığına dair somut kanıt bulunmadığı sonucuna varan mahkeme, kararında, “Zararın idarenin eylemi nedeniyle oluştuğuna dair illiyet bağı ortaya konulamadığı, idareyi sorumlu tutabilmek için hiçbir somut delil, bilgi, belge ve tanık beyanı bulunmadığı” savundu. “Davacının başında meydana gelen yaralanma sonucunda zarara uğradığı, maddi manevi yönden ve geleceğe yönelik yönelik olarak sıkıntı çekeceği” anlatılan kararda, somut delil bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verildi. Göçer’e 1500 TL’lik vekalet ücreti çıkarıldı.