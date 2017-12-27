Gezi'de yaralanan Aydın Aydoğan: Polisler bana kumpas kurmak istedi

Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından gözaltına alınmasına ilişkin, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması yaptı. Aydoğan, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” iddiasıyla Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, ardından da polisler tarafından kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

Sol'da yer alan habere göre açıklamada, Anayasa’nın 216. maddesine göre “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”ten Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Aydoğan, “13 Aralık 2013 tarihinde saat 12.30 sıralarında evimden çıktıktan sonra yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki şarküteriden aracımla evime dönerken sivil polis aracı tarafından durduruldum. Hakkımda şikayet olduğunu söyleyerek, kendilerini takip etmemi söylediler. 150 metre gittikten sonra, bir kalabalığın bulunduğu alana gittik. Polis şeridiyle çevrili olan bu alanda bombalı ihbarı yapılmış bir araç olduğunu o anda öğrendim. Beni buraya getiren polislerin fotoğrafını çekmek isterken bir polis, telsizi ile başıma vurarak beni yere düşürdü. Darp edilerek ters kelepçeyle gözaltına alındım. Bana kumpas kurmak istediler” dedi.

Sağlık problemleri olduğunu belirtmesine rağmen iki gün boyunca darp ve tehditlere maruz kaldığını ifade eden Aydoğan, bomba ihbarı yapılmış aracın alana kendisi tarafından getirildiğine dair yazılan yalan ifadenin polisin kendisine zorla imzalatmak istediğini söyledi.

Aydoğan, “Ülkenin geldiği son durum budur. Hak ve adalet rafa kalmıştır. Adliyeler, karakollar bir siyasi görüşün iradesine girmiştir. Bu kaldırılamaz bir yük olmuştur. Ülkede işlenen suç, yapanın yanına kâr kaldığı için bu kişiler böyle cesur davranıyor” diye konuştu.