Gezi'de yaralanan Aydın Aydoğan da 'Adalet Yürüyüşü'nde: Beni vuran polislerin ifadesi, 4 yıldır alınmadı!

Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün ayağına gelmesi sonucu yaralanan ve geçen günlerde 3. kez ayağından ameliyat olan 48 yaşındaki Aydın Aydoğan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncüğüden gerçekleşen ‘Adalet Yürüyüşü’ne koltuk değnekleriyle katıldı.

Geçen aylarda 3.5 yaşındaki oğlunu da lösemiden yitiren Aydoğan, 4 yıldır gelmeyen ‘adalet’e “Hayatım hastane ile adliye koridorları arasında sıkıştı” sözleriyle tepki gösterdi.

"Artık adalet gelsin” çağrısı yapan Aydoğan, kendisini vuran polisler hakkında bugüne kadar bir işlem yapılmadığını belirtti. Olay günü o bölgede çalışan 5 polisin tespit edildiğini ancak halen ifadelerinin alınmadığını, davanın da açılmadığını söyleyen Aydoğan, “hayatının Gezi öncesi ve Gezi sonrası olarak ikiye ayrıldığını” ifade etti.

Sibel Bahçetepe’nin Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, geçen günlerde Kartal’da aşil tendom ameliyatı olan Aydoğan, şöyle devam etti:

“Vurulduktan sonra Bakırköy’de ve Baltalimanı’nda ameliyatlar olmuştum. En son doktorlar 1 ameliyat daha olmam gerektiğini söyledi. O sırada çocuğum lösemiydi, hastaydı, ameliyat olamamıştım. 13 ay hastanede kalmıştı. Geçen aylarda yaşamını yitirdi oğlum... Geçen günlerde ameliyat oldum, yıl sonu yine olmam gerekiyor. Platin vardı ayağımda onu çıkardılar, sürekli ödem topluyor. Ayağımın dış tarafına sürekli basıyorum, sıvı oluşuyor ve esnekliğini kaybetti.”

Sürekli hedef halinde olduklarını belirten Aydoğan “11 yıllık işletme sahibiydim. Bu ülkede namusuyla vergisini ödedim, prim ödedim. Şimdi hedef halindeyiz. Havalimanındayken gözaltına alınmak istemiştim, attığım bir tweet yüzünden Bilgi İletişim Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne tweet’in kaldırılması ve hesabın engellenmesi talebiyle başvurduğunu, mahkemelere gittiğinde sivil polisler tarafından takip edildiğini kaydeden Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim hayatımız, bu ülkede hukuksuzlukları asgari düzeye indirip mücadele alanı oluşturmaya çalışmak üzerine... 4 yıldır hakkımı aramaya çalışıyorum karşıma valisinden tutun devletin her kademesinden bir sürü engel konuluyor. Biz 4 yıldır bir santim ilerleyemedik"