Gezi'de tutuklanan 17 kişi tahliye edildi

Gezi parkı olayları sırasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi'ne (ESP) yönelik operasyon kapsamında tutuklu bulunan 17 şüpheli tahliye edildi. Özgürlük hakimliğinin tahliye kararını, 'soruşturmanın başlangıcında yerinde olan tututklama tedbirinin soruşturmanın uzaması nedeniyle ölçülü olmaktan çıkması' olarak gerekçelendirdi.

Gezi Parkı olayları devam ettiği sırada 17 Haziran tarihinde ESP'ye yönelik operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 63 şüpheliden 34'ü tutuklanmıştı. 17 şüpheli geçtiğimi ay yapılan tutukluluk incelemesinde serbest bırakılmıştı. İstanbul Tmk 10. Madde ile yetkili 3 No'lu özgürlük hakimliği tarafından yapılan bu aylık tutukluluk incelemesinde de aralarına ESP İstanbul İl Başkanı Çiçek Otlu'nun da bulunuğu 17 kişi serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli kalmadı.

Özgürlük hakimliğinin tahliye gerekçesinde ise "soruşturmanın başlangıcında yerinde olan tututklama tedbirinin soruşturmanın uzaması nedeniyle ölçülü olmaktan çıktığı şüphelilerin 7 ayı aşkın süredir tutuklu bulundukları anlaşıldığı" belirtildi. Yurtdışına çıkma yasağı koyulan şüphelilerin adli kontrol kapsamında haftada bir gün ikametlerine en yakın adli kontrol birimine imza vermelerine hükmedildi.