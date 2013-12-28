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'Gezi'de sosyal medyadan polise 'hakaret' 301'lik oldu

Gezi olaylarında sanal âlemde paylaşılanlar yargılanmaya devam ediyor. Mesajıyla Türk polisine hakaret ettiği iddia edilen A.S., 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

28 Aralık 2013 11:34

Gezi Parkı olayları sırasında, bir sosyal paylaşım sitesinden ‘polise hakaret ettiği’ iddia edilen Savunma Sanayii Müsteşarlığı uzmanına TCK 301’den dava açıldı. A.S., 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Gezi Parkı olayları sırasında, bir sosyal paylaşım sitesinden ‘polise hakaret ettiği’ belirtilen Savunma Sanayii Müsteşarlığı uzmanına, ‘ Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçundan, 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Gökçek tarafından hazırlanan iddianamede, ‘Müsteşarlıkta uzman olarak çalışan A.S’nin, bir sosyal paylaşım sitesinde, Türk polisine küfür ve hakaret ettiği’ ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

A.S. hakkında, TCK’nın 301. maddesinde düzenlenen, ‘Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin istendiği ifade edilen iddianamede, bakanlığın, izin vermesi üzerine A.S’nin internet çıktılarının incelendiği kaydedildi.

Hesabında farklı bir isim kullanan şüphelinin, paylaşımlarına yer verilen iddianamede, A.S’nin savcılık beyanında, ‘paylaşımları kendisinin yaptığını’ itiraf ettiği aktarıldı. A.S’nin, zincirleme olarak ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapsi istenen iddianamede, şüphelinin, ceza alması durumunda, belli haklardan yoksun bırakılması da talep edildi. A.S, Ankara 19. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.

 

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