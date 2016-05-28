Gezi'de polisten dayak yedi, bagajda gezdirildi; İçişleri Bakanlığı "Kendi kusurlu" dedi!

Eskişehir’de üç yıl önceki Gezi Parkı gösterilerinde polislerce öldüresiye dövülerek aracın bagajında gezdirilen Tevfik Caner Ertay adlı üniversiteli gencin açtığı tazminat davasında İçişleri Bakanlığı tarafından tartışma yaratacak bir yanıt verildi. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Bakanlık, Ertay’ın Gezi Parkı eylemlerine katılmış olması nedeniyle, gördüğü şiddette “şahsi kusurunun” olduğunu iddia etti. Yanıtta, “Olay, idarenin eyleminden değil, zarar görenin kendikusurundan meydana gelmiştir” denildi.

İçişleri Bakanlığı 1. Hukuk Müşavir Yardımcısı Kemal Ahraman’ın 12 Mayıs’ta Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’ne gönderdiği yanıtta, Tevfik Caner Ertay’ın, “kendi kusuru” sonucunda yaralandığı iddia edilerek, “Davacının kanuna aykırı olarak izinsiz şekilde düzenlenen, demokratik gösteri sınırını aşan, yasa dışı örgütlerin boy gösterdiği ve şiddet olaylarının yer aldığı eylem ve gösterilere bilerek ve isteyerek aktif bir biçimde katılmış olması nedeniyle şahsi kusurunun bulunduğu açıktır” denildi. Emniyet’in “yasaların kendisine yüklediği görevleri yerine getirmekten öte bir eyleminin olmadığı” savunularak, “Zararlı olay, idarenin eyleminden değil, zarar görenin kendi kusurundan meydana gelmiştir. Zarar veren eylemin meydana gelmesi, davacının söz, eylem ve davranışlarıyla gerçekleşmiştir. Davacının kusurlu davranışı idarenin eylemi ile zarar arasındaki illiyet bağını keser” görüşü dile getirildi.

Eskişehir’de, 2-3 Haziran 2013’te Gezi Parkı eylemlerinde Ertay’ın saklandığı binada bulunup dövülerek polis aracının bagajında gezdirilmesine ilişkin soruşturmada ilk olarak üç polise, ardından da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün ve şube müdürleri Mustafa Arık ile Ayhan Karayel’a “kasten yaralama” suçundan dava açılmıştı.