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'Gezi'de polisin ne kadar centilmence müdahale ettiğini gördük'

Polisin bayramını kutlayan İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın, 'Son süreçte çevik kuvvetin olaylara ne kadar centilmence müdahale ettiğini gördük' dedi

10 Ağustos 2013 00:05

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Mehmet Atar, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gelerek polislerin Ramazan Bayramını kutladı.

Törende konuşan Çapkın, “Çevik Kuvvet'in her zaman en olmazsa olmaz birlikleri olduğunu vurgulayarak, "Bu son süreçte Çevik Kuvvet'in ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Demokrasiye ve rejime karşı yapılan müdahalelere ekiplerimizin ne kadar etkin ve centilmence müdahale ettiğini ve sadece görevini yaptığını gördük. Bu fedakar çalışmanızdan dolayı hepinizin gözlerinden öpüyorum tekrar sizleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.

 

Teşhir bizim işimiz değil

 

Çapkın, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerin teşhir edildiği iddialarıyla ilgili olarak ise, "Basında teşhir edilmesi bizim bileceğimiz bir şey değil. Bu siz basın mensuplarının sorunu, biz işimizi yaparız" değerlendirmesinde bulundu.

 

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