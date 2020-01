'Gezi'de polis şiddetine maruz kalanlar için son şikayet tarihi Aralık

Gezi eylemlerinde polis şiddetine maruz kalanların savcılığa suç duyurusunda bulunmaları için gerekli hukuki sürenin aralık ayında dolduğu belirtildi.

Gezi eylemleri sırasında polisin sert müdahalesiyle yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları, uğradıkları ‘ortak şiddet’e karşı hukuksal süreçlerde dayanışmak için bir platform çatısı altında toplandı. Ankara Kızılay’daki olaylar sırasında polisin attığı gaz bombasının isabet etmesi sonucu tek gözünü kaybeden Çankaya Belediyesi işçisi Muharrem Dalsüren, avukat Sarper Gürcan ve kardeşi gaz bombasıyla kafasından vurularak beyin kanaması geçiren Kurtuluş Özgür Yıldız’ın girişimiyle ‘Gezi Parkı Protestolarında Şiddet Görenler Platformu’ kuruldu.

Radikal gazetesinden Can Güleryüzlü’nün haberine göre platformun açıklamasında, Gezi’de yaralananların yaptığı şikayetlerin savcılık aşamalarının tamamlandığı belirtilirken aralık ayı itibariyle 6 aylık şikayet süresinin dolacağı uyarısı yapıldı. http://gydp.weebly.com/ adresini açan platformun ‘Geri Kalan’ başlığıyla yaptığı duyuruda şöyle denildi:

Hukuken şikâyet hakkının kullanılabilmesi için son günleri yaşamaktayız. 6 aylık şikâyet süresi Aralık’ın her günü tek tek sona erecektir. Bu anlamda şikâyet hakkını kullanmamış olanlar için zaman aşımı söz konusu olacaktır. Bu hukuksuz ve gayrı meşru saldırıların hesabının sorulması, yinelenmemesi ve ülkemizde can güvenliğinin, her bir kişinin fiziksel vücut bütünlüğünün korunabilmesi için yaralıların başlattığı hukuk savaşının büyük önem taşımakta olduğunun altını kalınca çiziyoruz.”

