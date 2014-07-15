Gezi'de oğlunu kaybeden baba: Adalet yerini bulmazsa ülkeyi terk edeceğim

Gezi Parkı eylemlerine destek için yapılan yürüyüşte bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, diğer oğlunun attığı bir tweet nedeniyle hayatından endişe duyduğunu söyledi. Baba Ayvalıtaş, “Adalet yerini bulmadığı takdirde, tüm mal varlığımı Başbakana bağışlayıp, beni kabul edecek devlete sığınacağım” dedi.

Kayseri’de Ali İsmail Korkmaz’ın davasını izleyen baba Ayvalıtaş oğlunun tehdit edildiğini açıkladı.

İstanbul’daki Gezi olayları sırasında ölen Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş da, Ali İsmail Korkmaz davasını izlemek için Kayseri’ye gitti. Oğlu Muharrem’in attığı bir tweet nedeniyle evlerine polislerin gelip, telefon numarasını istediğini kaydeden Ayvalıtaş, şunları söyledi:

“Şimdi de büyük oğlum Muharrem ile uğraşıyorlar. Attığı bir tweet nedeniyle polis olduğunu söyleyen kişiler, Ümraniye’deki evimize gelip, (Vali bey senin telefon numaranı istiyor) demişler. Oğlumun attığı tweet’te ‘Annemin ölümünün sebebi İstanbul Valisidir’ yazılıymış. Doğru, ben de katılıyorum bu tweet’e. Zira vali oğlumun katillerine sahip çıktı. Buradan sesleniyorum; Yeter artık ellerini bizden çeksinler. Oğlumun başına gelecek her türlü şeyden Vali’yi sorumlu tutacağım. Adalet yerini bulmadığı takdirde, tüm mal varlığımı Başbakana bağışlayıp, beni kabul edecek devlete sığınacağım.”