Gezi'de köfte ekmek yerken gözaltına alınıp, yasadışı gösteriden yargılanan Zileliler beraat etti

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında dayanışma amacıyla gelen ve kamyonetin kasasında jköfte ekmek yedikleri sırada ‘Robocop’ polislerince dövülerek gözaltına alınan Tokat’ın Zile ilçesi Karacaören köylülerinin de aralarında bulunduğu 39 kişi “yasadışı gösteri” suçlamasıyla haklarında açılan davadan beraat etti.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Gezi protestolarının sürdüğü 16 Haziran 2013’te, parka destek için gelenler arasında, Başakşehir’de oturan, Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köylüleri de vardı. Bir kamyonete binerek eyleme gelen hemşeriler, gösteriden sonra, kamyoneti park ettikleri İnönü Stadı’na yürümüştü. Kamyonet kasası içinde oturmuş, köfte ekmek yedikleri sırada robocop kıyafetli polisler operasyon düzenlemişti. Kamyonetin kasasındaki 23 hemşeri, biber gazlı müdahale ile gözaltına alındı. Üç gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde tutulan Zileliler hakkındaki yakalama evrakında şu ifadeler yer aldı:

“Saat 20.25 sularında Beşiktaş İnönü Stadyumu sporcu girişi önünde park halinde bulunan, üzerinde 34 UE 5337 ibareli plakalar takılı, arkası kapalı, tenteli kasa, kırmızı renkli Dodge marka kamyonetin bekletildiği, kamyonetin arka tarafında belli aralıklarla şahısların arka kasaya girip çıktıkları görülmesi üzerine amirlere bilgi verilmiş, amirlerimizden alınan talimat doğrultusunda biz görevliler tarafından kamyonetin arka tarafına yaklaşıldığı sırada şoför koltuğunda B.Ü. isimli şahsın bulunduğu, kamyonetin kasasından şahıslar atlayarak etrafa kaçmaya çalışmışlar. Bu esnada kaçan şahıslara durmaları yönünde uyarılarda bulunulmuş, direnmeleri üzerine şahıslara kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilerek yakalanmışlar.”

Dört çuval malzeme iade edildi

23 Zileli aynı gün tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Zileliler serbest bırakıldı. Aradan geçen beş ayın sonunda, 23’ü Zileli 39 kişi hakkında 2911 sayılı kanunu muhalefet iddiasıyla İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Zilelilerin bulunduğu kamyonette sekiz demir çubuk, bir bidon benzin, yedi maske, üç filtreli gaz maskesi ve 13 baret bulunduğu belirtildi. Diğer sanıklarda ise eldiven, limon suyu, deniz gözlüğü, bilye, gaz fişeği, düdük, sargı bezi, bandana bulunduğu belirtildi. Davanın bugün görülen son duruşmasında tüm sanıklar için beraate hükmedildi. Ayrıca sanıklara ait dört çuval malzeme de suçla ilgisi olmadığı için sahiplerine verildi.