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Dünya

Gezi'de hayatını kaybedenlerin fotoğrafları Barselona sokaklarında

'Ceviz Ağacı' inisiyatifi, Barselona Modern Sanatlar Müzesi’nin bahçesinde bir etkinlik gerçekleştirdi

29 Ekim 2013 12:39


Gezi eylemlerine ilk günden beri aktif destek veren Barselona, bu sefer bir sokak sergisi ile Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenleri andı ve Gezi tutukluları için bir mektup kampanyası başlattı.

Barselona’da Gezi Parkı eylemleri sırasında oluşturulan “Ceviz Ağacı” inisiyatifi, 26 Ekim Cumartesi günü Barselona Modern Sanatlar Müzesi’nin bahçesinde bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sol gazetesinin haberine göre, uluslararası “Inside Out” projesinin desteklediği etkinlikte, Barselona’daki Gezi eylemleri boyunca Güray Özen tarafından portreleri çekilen 50 kişinin dev fotoğrafları ile eylemler sırasında yaşamını yitiren 6 gencin resimleri ile birlikte Barselona Modern Sanatlar Müzesi’nin bahçesine asıldı. Performans boyunca açılan masada ziyaretçilere Gezi’de hayatını kaybedenlerin ve tutuklananların öyküleri bulunan zarflar dağıtıldı.

 

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