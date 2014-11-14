T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezi'de gözaltına alınan Fransız öğrenciye 500 TL tazminat

Gezi Direnişi sırasında dört gün gözaltında tutulan Fransız öğrenci 500 TL tazminat kazandı

14 Kasım 2014 12:15

Gezi Parkı eylemleri sırasında İnsan Hakları Derneği’nde staj yaptığı için Türkiye’de bulunan ve polisin attığı biber gazından korunmak için girdiği Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) binasında gözaltına alınan Erasmus öğrencisi Fransız Elisa Marianne Couvert’in hukuk savaşı sürüyor. Couvert, haksız şekilde gözaltına alındığı, dört gün gözaltında tutulduğu, özgürlük, güvenlik, toplanma ve ifade özgürlüğü ihlâl edildiği gerekçesiyle Maliye Bakanlığı’na açtığı tazminat davasını kazandı. Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, mahkeme, 50 bin lira tazminat talep eden Couvert’e haksız tutuklama tarihi olan 14 Haziran 2013’ten itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte 500 TL ödenmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda hakkında takipsizlik verilen Couvert, Maliye Bakanlığı’ndan 50 bin TL tazminat talep etmişti. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Couvert’in avukatı Gülizar Tuncer ile hazine vekili Ayşe Erdenur Baykal katıldı. Couvert’in avukatı Gülizar Tuncer tazminat talebine ilişkin mahkemeye sundukları dava dilekçesini tekrar ettiklerini belirtti. Hazine vekili Ayşe Erdenur Baykal ise davanın reddedilmesini istedi. Couvert’in manevi tazminat davasını kısmen kabul eden mahkeme heyeti, 500 TL’nin haksız tutuklama tarihi olan 14 Haziran 2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte

hazineden alınıp Elisa Marianne Couvert’e verilmesine karar verdi. Couvert hakkında son olarak İstanbul 7. İdare Mahkemesi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldıktan sonra sınırdışı edilmek üzere Mülteciler Geri Gönderme Merkezi’nde 10 gün tutulmasına yönelik İstanbul Valiliği’nce yapılan işlemin hukuka uygun olmadığını ifade etmişti.

 

Ankara’daki dava sürüyor

 

Erasmus öğrencisi olarak İstanbul Galatasaray Üniversitesi’ne gelen Couvert, “Kürtçeyi sonradan öğrenen Kürt” konulu tezini hazırlarken İHD’de staj yapmaya başlamıştı. Couvert, Gezi Parkı olayları sırasında, 11 Haziran 2013 sabahı duyduğu şiddetli patlama sesi ile kendisini sokağa atmış, gazdan korunmak için panikle kapısını açık bulduğu ilk bina olan SDP binasına sığınmış ve gözaltına alınmıştı. Terör örgütüne üye olmakla suçlanan Couvert, sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. 8 gün Yabancılar Şube’de tutulan Couvert, işlemlerinin tamamlanmasının ardından da sınır dışı edilmişti. Yabancılar şubede tutulduğu süre içerisinde avukatı Gülizar Tuncer aracılığı ile Ankara 1. İdare Mahkemesi’ne başvuran Couvert, hakkındaki sınır dışı kararının iptal edilmesi istemiyle dava açmıştı. Couvert’in sınır dışı edilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı hakkında açtığı davada, Ankara 1. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Couvert’in, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nde açtığı dava devam ediyor.

 

ETİKETLER

gezi parkıgözaltıtazminathaberelisa marienne couverthaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24