Gezi'de de, Yenikapı'da da oradaydılar

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Yenikapı'da yapılan 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılan sanatçılar desteklerini sosyal medya üzerinden birlik ve beraberlik çağrılarıyla sürdürdüler.

Karar'ın haberine göre, 2013’teki Gezi Parkı eylemlerine destek verdikleri gerekçesiyle sık sık eleştirilen Fazıl Say, Zafer Algöz, Barış Falay, Engin Altan Düzyatan, Halit Ergenç ile eşi Bergüzar Korel gibi ünlüler, Yenikapı’daki tarihi mitinge gerek katılarak gerekse sosyal medya üzerinden birlik ve beraberlik çağrısı yaparak destek verdiler.

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çifti, katıldıkları miting ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Hep söylediğimiz gibi biz Türkiye için buradayız. Birlik ve beraberlik adına bir Türk vatandaşı olarak görevimizi yerine getirmeye geldik. Her zaman barıştan yana olduk. Hep bunu anlatmaya çalıştık, bugün de demokrasi ve barış için buradayız. Çok mutluyum.”

Mitinge katılan Zafer Algöz, Instagram hesabında alandan fotoğraf paylaştı “Sahipsiz vatanın batması haktır... Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır (M.Akif Ersoy). 7 - Ağustos Ülkemize huzur getirsin” diye yazdı.

Barış Falay, Türk bayrağı fotoğrafıyla beraber “Birlikte çok güzeliz” sözlerine yer verdi. Mitinge katılan oyunculardan Engin Altan Düzyatan ise alanda kalabalık arasından çektiği selfie’yi paylaştı.

Gün, dostluk ve birlik günüdür

Besteci ve piyanist Fazıl Say, her kesimden kişinin bir araya geldiği mitingle ilgili Instagram sayfasında şu sözleri yayınladı:

“Geleceğimizi mutlu ve baskı altında olmadan yaşayacaksak, hür olabileceksek, Cumhurbaşkanının ve muhalefetin tutumu da bu yöndeyse, bu bizleri sadece derinden mutlu eder. Gelin insanlar, gün dostluk günüdür, demokrasi birbirine hak tanımaktır, aydınlıklara ulaşmak bizlerin elimizdedir, gelin bu şansı kullanalım, bu bizim memleketimizin hayrınadır.”