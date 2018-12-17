Gezi'de çadırları yakma emri veren polis, Adil Öksüz'ün arkadaşıymış

Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1990’da beraber mezun olduğu arkadaşlarının örgütün ‘simge isimleri’ arasında yer aldığı öğrenildi.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın ulaştığı mezuniyet yıllığına göre, Gezi’de ‘Çadırları yakın’ talimatı veren ve Deniz Baykal’a kaset komplosu sanıklarından olan iki eski polis müdürü ile örgüt üyeliğinden ceza alan, ihraç edilen bazı akademisyenler aynı sınıfın mezunları.

Gezi eylemleri sırasında “çadırları yakma” talimatı veren Ramazan Emekli hakkında haberde şu bilgiler yer alıyor:

Mezun olduktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nce ‘özel sınıf’ adıyla açılan Polis Akademisi’ne girdi, dokuz aylık eğitimin ardından mezun oldu. Mesleğe ‘istihbaratçı’ olarak adım attı. İstanbul’da İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde ‘teknik istihbarattan’ sorumlu oldu. Rize’de İstihbarat Şube Müdürlüğü yaptı. Türkiye, Ramazan Emekli’nin adını Gezi Parkı eylemleri sırasında duydu. Eylemcilerin çadırını yakan zabıtalar, kendilerine bu emri o dönem Beyoğlu, Kâğıthane ve Şişli’den sorumlu emniyet müdür yardımcısı olan Emekli’nin verdiğini öne sürdü. Emekli, İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘görevi kötüye kullanmak’ ve ‘yangın çıkartmaya azmettirmek’ iddialarından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ‘hükmün geriye bırakılmasına’ karar verdi. ByLock kullanıcısı ve örgüt üyesi olduğu iddiası ile tutuklanan Emekli, 8 ay tutuklu kalıp tahliye edildi. Hakkında yakalama bulunan Emekli, tahliyesinden sonra ise yakalanamadı.