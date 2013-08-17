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Gezi'de çadırları yakan zabıtalar görevlerine geri döndü

Kadir Topbaş'ın 'iş akitlerinin fesh edildi' dediği, Gezi Parkı'nda çadırları yakan zabıtalar görevlerine geri döndü

17 Ağustos 2013 11:08

Gezi eylemcilerinin çadırlarını yaktıkları gerekçesiyle 45 günlüğüne zorunlu izne çıkarılan dört zabıta memuru görevlerine geri döndü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 20 Haziran’da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dört zabıta memuru teftiş raporu sonucunda açığa alındı, üçü taşeron üzerinden aldığımız zabıta görevlisi. Bunların da iş akitlerinin feshine gidildi” demişti.

Gezi eylemlerinin ilk gününde eylemcilerin çadırları, yapılan şafak baskınından sonra sivil gaz maskeli kişilerce yakılmıştı.

Şans eseri eylemciler olaydan yara almadan kurtulurken kamuoyundan çadırların yakılmasıyla ilgili büyük tepkiler gelmiş ve yakanların ortaya çıkarılması gerektiği vurgulanmıştı. Çadır yangınları dünya basınında da geniş yer bulmuştu.

 

‘Yanlarına bırakılmaz’

 

Bülent Onur Şahin'in Taraf'taki haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 20 Haziran tarihinde, “Başbakanımızın da ifade ettiği gibi burada yanlış yapan, bir mağduriyet oluşturmuş olan kişiler üzerine ‘rücu edilecek, bunlar yanlarına bırakılmayacak’ dendi. İşte bu bağlamda çalışmalar sırasında ve oradaki eylemcilere müdahalenin maalesef haddi aşan, belki biraz da farklı değerlendireceğimiz bir boyuta geldiği de hep ifade edilmektedir. (...) Bizim bu konuyla ilgili zabıta görevlilerimizden yedi arkadaşımızın bu işe fiili olarak katıldığı zabıtayla ilgili teftiş kurulu müfettişlerinin raporunda ortaya çıkmakta. Dört zabıta memuru bu rapor sonucunda açığa alındı, üçü de taşeron üzerinden aldığımız zabıta görevlisi. Bunların da iş akitlerinin feshine gidildi. Yargı süreçleri devam edecektir, onun getireceği sonuçlara göre diğer işlemleri yargı değerlendirecektir” demişti.

Gezi Parkı’nda çadırları yakma olayına karışıp açığa alındığı belirtilen; zabıta amiri A.R.T., zabıta ekipler amiri M.S., zabıta komiseri H.A., zabıta memuru S.A. 45 günlük zorunlu iznin ardından aynı görevlerine geri döndü.

Öte yandan Abdulkadir Aksu’nun oğlu Murat Aksu’ya ait firmaya bağlı taşeron görevliler M.Y., O.Ç. ve H.A.’nın iş akitleri feshedilmişti. Bu kişiler ise önümüzdeki hafta İBB’nin alt müdürlüklerinde yeni görevlerine başlayacaklar.

 

Emri kimin verdiği belirsiz

 

Kendi başına hareket etmedikleri ortada olan zabıtalar göreve geri döndü. Ancak zabıtaların kimden emir alarak çadırları yaktığı hâlâ belirsiz.

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