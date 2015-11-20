Gezi'de başından yaralanan lise öğrencisi, DHKP-C'ye destek verdiği iddiasıyla tutuklandı

Gezi Parkı direnişi zamanında polisin gaz fişeği kapsülüyle kafatasının yarısı zedelenen lise öğrencisi M.A.T., DHKP-C'ye destek verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Cumhuriyet'tan Hakan Dirik'in haberine göre bugün sabaha karşı operasyonuyla evinden alınan M.A.T ile birlikte toplam 11 kişi, kurdukları dernekle DHKP­-C'ye destek olmakla suçlanıyor. Gençlerin Facebook'taki paylaşımları da 'aleyhlerinde delil' olarak gösteriliyor. Terörle mücadele şubesi ekiplerinin özel harekat ve çevik kuvvet desteğiyle Doğançay'da gözaltına aldıkları arasında M.A.T'nin yanı sıra iki lise öğrencisi daha bulunuyor.

M.A.T'nin babası Mehmet Tonbul, Gezi'den sonra oğluna ateş açan polislerin bulunmadığını, herhangi bir adli işlem yapılmadığını anımsatarak, ancak oğlunun pek çok olayda “olağan şüpheli” gibi ifadeye çağrıldığını belirtti. Polisin sabah 6 sıralarında kapılarına dayandığını belirten Tonbul, şunları söyledi:

“Doğançay'da bir grup genç, havaya ateş açmış ve bunu Facebook'ta paylaşmış. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama oğlum da bu gençlerle ilişkilendiriliyor. Oysa Ali'nin durumu belli ve zaten her akşam evde. Bütün gece evde olan bir çocuk, nasıl aynı zamanda başka bir yerde eylem yapar anlamıyorum? Yüzü maskeli eylem yaptığını iddia ediyorlar. Yüzü maskeliyse onun M.A.T olduğunu nereden biliyorlar. Tutuklama kararına inanamıyorum. Oğlum henüz reşit bile değil. İçeride ilaçlarını alabilecek mi acaba?”