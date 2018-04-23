Gezici'nin anketine göre oy oranları; Erdoğan yüzde 45.6, Akşener yüzde 41.8

Gezici Araştırma Şirketi'nin son anketine göre 24 Haziran 2018'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçen aday yok. Ankete göre seçmenin yüzde 72’si yarışın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçeceğine inanıyor. Gezici, Erdoğan'ın oy oranını yüzde 45.6 olarak, Akşener'in ise yüzde 41.8 olarak tahmin ediyor.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Gezici Araştırma, 14-15 Nisan tarihleri arasında 21 ilde 3864 kişiyle görüşerek siyasi durum anketi yaptı. Ankete göre olası Cumhurbaşkanı adaylarından kimi destekleyecekleri sorulduğunda seçmenlerin şöyle bir dağılımı oluyor: Tayyip Erdoğan 43.5, Meral Akşener 18.6, Ahmet Türk 11.1, Kemal Kılıçdaroğlu 9.7, İlker Başbuğ 9.5, Abdullah Gül 5.3, Temel Karamollaoğlu 1.5, İlhan Kesici 0.5, Yılmaz Büyükerşen 0.4.
İkinci tura kalması halinde Erdoğan-Akşener yarışında tablo Erdoğan 45.6 Akşener 41.8, kararsız 12.6 şeklinde. Aynı yarış Abdullah Gül ile Erdoğan arasında olunca Erdoğan 42.8, Gül 23.5 ve kararsız 33.7 çıkıyor. Gül-Erdoğan yarışında Erdoğan'ın oyu düşerken, kararsızlar artıyor.
Seçimde hangi partiye oy vereceksiniz sorusuna AKP (45.8), CHP (19.7), MHP (7), İYİ Parti (16.3), HDP (9.7), SP (0.8) cevabı verildi. Cumhur ittifakında AK Parti-MHP oyları yüzde 49.9, CHP 18.9, İYİ Parti 17.8, HDP 10.5 oluyor. ‘Merkez sağ' ittifakı oluşturulursa tablo şöyle değişiyor: AKP-MHP 48.2, İyi Parti-SP-DP-ANAP 23.4, CHP 18.9, HDP 9.5.
"Hata olursa sandığa gitmeme oranı yüzde 22"
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici, şunları söyledi:
"Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterilince yüzde 26 seçmen sandığa gitmedi, bu seçmenin yüzde 78'i CHP'li idi. Buna benzer hata olursa sandığa gitmeme oranı yüzde 22'yi bulabilir. CHP en güçlü, kuvvetli adayını göstermeli. Öz CHP'li birini aday yapmalı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi veya İlker Başbuğ profilindeki bir aday sandığa katılımı artırır, seçimlerin ikinci tura kalmasını garantiler.
"Merkez sağ, Akşener'de toplandı"
2007- 2009 sürecinde merkez sağ oylar AKP-CHP ve MHP arasında paylaşıldı. Emaneten giden bu oyların İYİ Parti'ye geldiği görülüyor. AKP'nin yüzde 15-17 arasında sadık olmayan, kendini AKP'ye ait hissetmeyen seçmeni var. Bunların kopma ihtimali yüksek.
"Saadet, AKP'den yüzde 5 alıyor"
Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1-2 olmasına rağmen Temel Karamollaoğlu'ndan dolayı etkin hale geldi. AKP içindeki yüzde 7-9'luk seçmen kitlesini düşünmeye itiyor. SP, İYİ Parti ve DP birlikte hareket ederse AKP'den yüzde 5 puan gelebilir. Barajı geçemediği için SP'ye bu oylar gelmiyor."