Gezici'nin anketine göre oy oranları; Erdoğan yüzde 45.6, Akşener yüzde 41.8

Gezici Araştırma Şirketi'nin son anketine göre 24 Haziran 2018'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50'yi geçen aday yok. Ankete göre seçmenin yüzde 72’si yarışın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında geçeceğine inanıyor. Gezici, Erdoğan'ın oy oranını yüzde 45.6 olarak, Akşener'in ise yüzde 41.8 olarak tahmin ediyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Gezici Araştırma, 14-15 Nisan ta­rihleri arasında 21 ilde 3864 kişiyle görüşerek siyasi durum anketi yaptı. Ankete göre olası Cumhurbaşkanı adayların­dan kimi destekleyecekleri so­rulduğunda seçmenlerin şöyle bir dağılımı oluyor: Tayyip Erdoğan 43.5, Me­ral Akşener 18.6, Ahmet Türk 11.1, Kemal Kılıçdaroğlu 9.7, İlker Başbuğ 9.5, Abdullah Gül 5.3, Te­mel Karamollaoğlu 1.5, İlhan Ke­sici 0.5, Yılmaz Büyükerşen 0.4.

İkinci tura kalması halinde Erdoğan-Akşener yarı­şında tablo Erdoğan 45.6 Akşe­ner 41.8, kararsız 12.6 şeklinde. Aynı yarış Abdullah Gül ile Er­doğan arasında olunca Erdoğan 42.8, Gül 23.5 ve kararsız 33.7 çı­kıyor. Gül-Erdoğan yarışında Erdoğan'ın oyu düşerken, karar­sızlar artıyor.

Seçimde hangi partiye oy vere­ceksiniz sorusuna AKP (45.8), CHP (19.7), MHP (7), İYİ Parti (16.3), HDP (9.7), SP (0.8) cevabı verildi. Cumhur ittifakında AK Parti-MHP oyları yüzde 49.9, CHP 18.9, İYİ Parti 17.8, HDP 10.5 oluyor. ‘Merkez sağ' ittifakı oluşturulursa tablo şöyle değişiyor: AKP-MHP 48.2, İyi Parti-SP-DP-ANAP 23.4, CHP 18.9, HDP 9.5.

"Hata olursa sandığa gitmeme oranı yüzde 22"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gezici Araş­tırma Şirketi sahibi Murat Gezici, şunları söyledi:

"Ekmeleddin İhsanoğlu aday gösterilince yüzde 26 seç­men sandığa gitmedi, bu seçme­nin yüzde 78'i CHP'li idi. Buna benzer hata olursa sandığa git­meme oranı yüzde 22'yi bula­bilir. CHP en güçlü, kuvvetli adayını göstermeli. Öz CHP'li bi­rini aday yapmalı. Kemal Kılıç­daroğlu'nun kendisi veya İlker Başbuğ profilindeki bir aday san­dığa katılımı artırır, seçimlerin ikinci tura kalmasını garantiler.

"Merkez sağ, Akşener'de toplandı"

2007- 2009 sürecinde merkez sağ oylar AKP-CHP ve MHP arasında pay­laşıldı. Emaneten giden bu oyların İYİ Parti'ye geldiği görü­lüyor. AKP'nin yüzde 15-17 ara­sında sadık olmayan, kendini AKP'ye ait hissetmeyen seçmeni var. Bunların kopma ihtimali yüksek.

"Saadet, AKP'den yüzde 5 alıyor"

Saadet Partisi'nin oyu yüzde 1-2 olmasına rağ­men Temel Karamollaoğlu'n­dan dolayı etkin hale geldi. AKP içindeki yüzde 7-9'luk seçmen kitlesini düşünmeye itiyor. SP, İYİ Parti ve DP birlikte hareket ederse AKP'den yüzde 5 puan gelebilir. Barajı geçemediği için SP'ye bu oylar gelmiyor."