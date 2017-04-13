Gezici'nin anketine göre 'evet' ve 'hayır' oylarının oranı ne?

Gezici Araştırma Şirketi'nin, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi duyurduğu son ankette, 'evet' oylarının oranı yüzde 51.3; 'hayır' oylarının oranı ise yüzde 48.7 olarak belirlendi. "Evet" oyu verenlerin yüzde 45.8'i "Ülkenin en büyük sorunu ne?" sorusuna "Terör" yanıtını verirken, bu oran ilgili soruyu "Yeni anayasa" diye yanıtlayanlarda yüzde 1.4 olarak belirlendi.

'Hayır' mı önde, 'evet' mi; işte 30 anketin toplu sonuçları...

Şirketin halk oylamasına ilişkin olarak yayınladığı ilk ankette 'hayır' oylarının oranı yüzde 58'di. 6 Nisan'da duyurulan son ankette ise bu oran yüzde 46.7'ye düşmüştü.

Ankete katılan MHP'lilerin yüzde 51.9'u 'hayır' oyu kullanacağını ifade ederken, eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş dâhil 13 milletvekili tutuklu olan HDP'nin seçmenlerinde ise "Hayır" oyu kullanacağını belirtenlerin oranı yüzde 93.1. "Hayır" diyeceklerin oranı CHP'de yüzde 92.4; AKP'de ise yüzde 5.4.

Halk oylamasında "Evet" oyu kullanacağını ifade edenlerin, "Şu anda ülkenin en büyük sorunu ne?" sorusuna yanıtı "Terör" oldu. "Hayır" oyu kullanacakların yüzde 45.2'si ise bu soruyu "İşsizlik" diye cevapladı.