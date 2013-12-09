Gezi eylemcilerine ceza verilmesi için Teftiş Kurulu Başkanı değiştirildi

Adana Valiliği, Gezi Parkı protestoları sırasında “eylemleri organize etmek, yönlendirmek, katılmak, halkı galeyana ve isyana teşvik etmek” gerekçesiyle 144 kamu çalışana hakkında ön inceleme başlattı.

Milli Eğitim çalışanlarıyla ilgili araştırması için Teftiş Kurulu Başkanı görevlendirildi. Başkan yaptığı inceleme sonucu kamu çalışanlarının soruşturmasına gerek olmadığı kararını vererek ön incelemeyi bitirdi. Bunun üzerine Teftiş Kurulu Başkanı görevinden alınarak yerine İl Eğitim Denetmenleri Başkan Vekili Oğuz Kaya atandı. Ön incelemeyi yeniden başlatan Kaya, 129 öğretmen hakkında soruşturma kararı aldı.

Cihan'ın haberine göre Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Kamuran Karaca, 144 kamu çalışanı hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirterek bunlardan 129'unun öğretmen, 4'ünün sağlıkçı, diğerlerinin de muhtelif kamu kurumlarında çalıştıklarını söyledi. Haziran ayında gezi eylemleri bittiğinde öğretmen ya da diğer kamu çalışanlarıyla ilgili bir ön inceleme başlatıldığını vurgulayan Karaca, Milli Eğitim ayağında açılan ön incelemede dosyanın tamamlandığını ve teftiş kurulunun öğretmenlerin soruşturmasına gerek olmadığı kararını verdiğini ifade etti.

Eylül başında ise teftiş kurulu başkanının görevinden alınarak yerine bir şube müdürü görevlendirildiğini anlatan Karaca, teftiş kurulu başkanı değişince soruşturmaların yeniden başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamını da çirkin olarak niteleyen Karaca, "Mesela bir öğretmenle ilgili yöntem olarak, arkadaşlar öğretmenler odasına toplanıyor, filanca öğretmen sizi gezi parkı eylemine katılmaya zorladı mı diye 30-35 öğretmenin ifadesini aynı anda yazılı olarak bir salonda alıyor. Bu linçe dönüşen bir şey. İnsanı teşhir eden bir soruşturma tekniği. Aynı teknik öğrenciler için de yapılıyor. Biz bunu anlattık valiliğe, bu bir linç hareketidir." diye konuştu.

Soruşturma kapsamında 80 kamu çalışanının ifadesinin alındığını vurgulayan Karaca, Adana TEDAŞ'ta çalışan bir elektrik mühendisinin Kars'a sürüldüğünü iddia etti. Karaca, bu karar hakkında mahkemeye yürütmeyi durdurma başvurusu yaptıklarını bildirdi. 2 kamu çalışanına ise uyarı cezası verildiğini vurgulayan Karaca, "Diğer memurlara da kademe durdurma, kınama, uyarı, maaş kesimi, hatta sürgün gibi cezalar verilebileceğinden endişe ediyoruz. Bu soruşturmanın altı ısrarla doldurulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.