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Geziciler ile ilgili en kapsamlı anket

En sevdikleri kişi Atatürk, en önemli sorunları özgürlüğün olmaması, hayatlarının anlamı aileleri, çoğunluğu maaşlı çalışan, önümüzdeki seçimlerde CHP'ye oy verecekler

13 Haziran 2013 12:29

Gezi Parkı eylemleri üzerine GENAR araştırma şirketi bir anket yayınladı. 498 kişiyle görşülerek yapılan araştırma, Gezi Parkı çevresindeki bireylerin profilini ve bu konu ile ilgili düşüncelerinin ne olduğunu gözler önüne serdi. Ankete göre, gösterciler, ailelerinden sonra en çok Atatürk'ü seviyor. Türkiye'nin en önemli sorunu ise özgürlüğün olmaması...

Araştırma çerçevesinde 498 kişi ile görüşen GENAR, bu kişilere, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Aileniz dışında en çok sevdiğiniz kişi kimdir? Eyleme katılma nedenleriniz nelerdir? Gezi Parkı olaylarının asıl sebebi nedir? İdeolojik görüşünüz nedir? Geçmişte kimlere oy verdiniz?" gibi sorular sordu.


En sevdikleri kişi Atatürk

 

Türkiyenin en önemli sorununu ülkede özgürlüğün olmaması olarak belirten eylemcilerin büyük çoğunluğu, "Aileniz dışında dünyada en çok sevdiğiniz kişi kimdir?" sorusuna yüzde 54,8'lik kesim Atatürk olarak yanıt verirken, yüzde 9,0'luk bir kısımda bu soruya Abdullah Öcalan yanıtını verdi. Bu soruya cevap verenlerin bir kısmı de BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in adını verdi.

 

Gezi Parkı olaylarının sebebi Tayyip Erdoğan

 

Eyleme katılma nedenlerini ise yüzde 46,6'lık kesim eyleme ve direnişe destek olarak belirtti. Gezi 'Parkı olaylarının asıl sebebi nedir?' sorusuna ankete katılan eylemcilerin yüzde 58'i Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

Eylemciler ideolojik görüşlerini ise yüzde 33'lük kesim Atatürkçü, yüzde 19'u Özgürlükçü, yüzde 13'ü de Sosyalist olarak açıkladı.

 

Yüzde 74'ü CHP'ye oy vermiş

 

'Geçmişte kimlere oy verdiniz?' sorusuna ise eylemcilerin yüzde 74'ü CHP,yüzde 16'sı BDP, yüzde 2,1'i TKP, yüzde 2,1'i de İşçi Partisi olarak yanıtladı.

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