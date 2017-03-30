Gezici: Şu an "Evet oyları önde" diyenler...

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin yapılan anketlerle ilgili olarak "Şu an evetler önde diyen ve anket sonucu açıklamayanlar 7 haziranda AKP’nin oyları düştüğünü seçime 3 gün kala açıkladı. Yarın da aynısı olur" dedi.

Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Gezici, sözlerine şöyle devam etti:

"Referandum oranları bıçak sırtında, 'Hayır' söylemleri marjinalleşmeye devam ederse 'hayır' riske girer. Referandumu merkez sağ belirleyecek"

Gezici'nin son olarak yayınladığı ankette, 'hayır' oylarının oranı yüzde 51.1'di.