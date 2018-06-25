Gezici: Seçim ikinci tura kalacak

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, "Anadolu Ajansı'nın şu anki verilerine bile bakarak tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki, Erdoğan yüzde 48 ile kapatacak. Muharrem İnce ise yüzde 30 civarlarında oy alacak ve seçim ikinci tura kalacak" dedi.

Anadolu Ajansı'nın duyurduğu ilk seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 66 olarak gösterildi. Şu anda ise Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 seviyesinde. Bu sonuçla cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitmiş oluyor.

Sözcü gazetesinden Seda Önceler'e bir açıklama yapan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici ise sonuçlarla ilgili farklı bir iddiada bulundu.

Gezici, "Bizim seçim çalışmaları sürecinde yaptığımız araştırmalarda AKP ve MHP hem meclisi hem de Cumhurbaşkanlığını kaybediyor. Şu an sonuçların böyle gözükmesinin sebebi ilk başta kırsal kesimlerden gelen oyların azınlıkta olup daha çabuk sayılarak YSK'ya daha çabuk ulaşması. Büyükşehirler açıldığında göreceğiz ki seçim sonucu hızla değişecek ve sayın Erdoğan yüzde 50'nin altına düşecek. Anadolu Ajansı'nın şu anki verilerine bile bakarak tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki, Erdoğan yüzde 48 ile kapatacak. Muharrem İnce ise yüzde 30 civarlarında kalacak ve seçim ikinci tura kalacak" dedi.