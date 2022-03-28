Gezici: Genç seçmenin yüzde 75'i Cumhur'u desteklemiyor, iktidar bu kesimin sandığa gitmesini önlemek istiyor

Gezici Araştırma'nın son anketine göre; 2023'te ilk kez oy kullanacak genç seçmenin yüzde 75'i Cumhur İttifakı'na oy vermeyecek. Söz konusu veriyi değerlendiren Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, "İktidar, çoğu tepkili olan gençlerden oy alamayacağı endişesinde, genç seçmenlerin sandığa gitmelerini olabildiğince önlemeyi hedefliyor" yorumunu yaptı.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 2023’te ilk kez oy kullanacak olan gençlerle ilgili olarak, “Türkiye’de 2000-2006 arasında doğanların sayısı 5 milyon 940 bin 916. Bu, ülke genelindeki seçmenin yüzde 11.8’ine denk geliyor. Bunların yüzde 75.4’ü Cumhur İttifakı’na oy vermiyor. Umutsuz olan, işsiz kalan, ekonomik anlamda derin sıkıntılar yaşayan gençlerin öfkesi ve yılmışlığı var. İktidar, çoğu tepkili olan gençlerden oy alamayacağı endişesinde, genç seçmenlerin sandığa gitmelerini olabildiğince önlemeyi hedefliyor" değerlendirmesini yaptı.

"Kadın seçmenin göz ardı edilemez rolü olacak"

“Halkın yüzde 18’i kararsız ve bunların da yüzde 62.7’sini kadınlar oluşturuyor. Seçimin kaderi üzerinde kadın seçmenin göz ardı edilemez bir rolü olacak. AKP’ye daha önce destek veren kadınların yaklaşık yüzde 28’si kararsız. Bu kadınlara ‘Ülkenin en büyük sorunu nedir?’ sorusunu yönelttiğimizde, yüzde 78’inin ‘Ekonomi’ yanıtını verdiğini görüyoruz. Bunun yanında siyasi gerginlik, israf, yargıdaki bozulma, kontrolsüz göç gibi nedenler de AKP’den kopuşu hızlandırdı” dedi.