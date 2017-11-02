Gezici, "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz" diye sordu, seçeneklere Ahmet Türk'ü de koydu

Gezici Araştırma Şirketi, 10-15 Ekim arasında yaptığı ankette, "Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunu yöneltti. Seçenekler arasında yerine kayyım atanarak görevinden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün adının olması dikkat çekti.

Araştımada, lise ve üniversite mezunları ile devlet memurlarının muhalefete oy verdiği, ortaokul ve ilkokul mezunları ile esnafın oyunu iktidardan yana kullandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?

Evet Belki Hayır M.Akşener 38 23,7 38,3 T. Erdoğan 47,8 10,7 41,5 K. Kılıçdaroğlu 14,9 13,5 71,6 A. Türk 9,4 7,1 83,5

Meral Akşener kurucu genel başkan olduğu İyi Parti'nin kuruluşundan önce yapılan ankette sorulan "Türkiye’de yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? sorusuna katılımcıların yüzde 44, 6'sı "Evet, ihtiyaç var" yanıtını verdi.

Her yüz kişiden 77'si Meral Akşener'e oy vermiyor

Araştırmaya katılanların Meral Akşener parti kurduğunda oy verip vermeyeceğine ilişkin dağılımda yüzde 51’i oy vermeyeceğini ifade ederken yüzde 25,8’i kararsız olduğunu ve yüzde 23,2’si oy vereceğini söyledi. Her yüz kişiden 77'sinin Akşener'e oy vermediği araştırmaya şirket tarafından yapılan yorumda şu ifadeler kullanıldı:

"Farklı soru kalıplarıyla seçmenin Meral Akşener’in yeni kurduğu partiye oy verme potansiyeli olduğu görülüyor"

Akşener Parti Kurduğunda Oy Verir misiniz?

Yüzde Evet 23,2 Hayır 51,0 Kararsızım 25,8 Toplam 100

Meral Akşener'e yönelik soruların sıklıkla sorulduğu gözlenen ankette olası bir erken seçimde, "Diğer" yüzde 2,8 oy alıyor. Gezicinin araştırmasına katılanların olası bir erken genel seçimde hangi partiye oy vereceğine ilişkin dağılımda yüzde 47,1’i AKP’ye oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 26,8’i CHP’ye ve yüzde 13,5’i MHP’ye oy vermek istediğini aktardı. Diğer şıkkına ankete katılan her 100 kişiden 2.8 kişi oy verdi.

Olası Erken Genel Seçimde Hangi Partiye Oy Verirsiniz?