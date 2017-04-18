Gezici Araştırma'ya göre, hangi partiden, ne kadar seçmen "Evet" dedi?

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici, referandumda Anayasa değişiklik referandumundan resmi olmayan verilere göre yüzde 51.36 Evet, yüzde 48.64 da Hayır oyu çıktı. Son yaptığı ankette sonucu en yakın tahmin eden Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, MHP seçmenlerinin yüzde 35'inin 'Evet' oyu verdiğini öne sürdü.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Gezici, yaptıkları araştırmalara göre referandumda hangi partiden ne kadar seçmenin 'evet' dediğini açıkladı. Gezici, 1 Kasım sonuçlarını baz alarak referandumda AKP'nin ve MHP'nin yaşadığı kayıpları açıkladı. AK Parti 1 Kasım'da yüzde 49,5 oy alırken MHP yüzde 11,9 oy almıştı.

AKP tabanında ciddi kayıp var

Referandumda AKP tabanında ciddi anlamda bir kayıp söz konusu olduğunu belirten Gezici, 1 Kasım baz alındığında bu kayıbın yaklaşık 4.5 puan olduğunu belirtti.

MHP'nin ne kadarı "Evet" dedi?

Gezici, "MHP'den Evet'e yaklaşık 3.5 puanlık bir geçiş var. Milliyetçi Hareket Partisi'ni 10 puan olarak değerlendirelim bu 10'un 3.5 puanı Evet'e gidiyor. MHP'nin yaklaşık yüzde 35'i Evet dediği görülüyor." ifadelerini kullandı.

"AKP'de yüzde 10 kayıp var"

1 Kasım'da AKP'ye oy verenlerin yüzde 90'ının referandumda "Evet" dediğini de belirten Gezici "yüzde 49.5'in yüzde 90'ı Evet dedi. 4.5 puan yani yüzde 10 kayıp var. yüzde 51 'evet'in yüzde 90'ı AK Partili, bu da aşağı yukarı 45 puana denk geliyor. HDP'den yaklaşık 1.2 gibi bir rakamın Evet'e geçiş yaptığını görüyoruz. 51.3'ün 1 puanı HDP'den geldi." dedi.

"Sandığa gitmeyenlerin yüzde 25'i AKP'li"

1 Kasım'da seçmenin yüzde 25'inin sandığa gitmediğini referandumda ise bu sayının yüzde 15'e düştüğünü söyleyen Gezici, sandığa gitmeyenlerin yüzde 25'inin AKP'li olduğunu açıkladı.