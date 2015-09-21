Gezici Araştırma'nın anketine göre, hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Önceki gün anketörleri gözaltına alınan Gezici Araştırma şirketinin geçen hafta 5 bin kişi görüşerek hazırladığı ankette, 7 Haziran seçimlerinde yüzde 40.9 oy alan AKP’nin oyu 39.3’e gerilerken, CHP’nin 2.7 puanlık artışla yüzde 28.1’e çıkıyor. Katılımcıların yüzde 16.8’i MHP’ye yüzde 13.5’i ise HDP’ye oy vereceğini söylüyor.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, katılımcıların yüzde 44.2’si çözüm sürecinin devam etmesi yüzde 55.8’i devam etmemesi yönünde görüş bildirdi. Katılımcıların birden çok yanıt verdiği “Türkiye’de artan terör olayları ile ilgili yaşanan kaos ortamından kimin sorumlu tutulduğu” yönündeki soruya, 40.7 oranında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,

yüzde 34.9 AKP, yüzde 33.6 HDP, yüzde 32.7 dış güçler ve yüzde 11.8 muhalefet yanıtı verildi.



Yolsuzluğa adı karışan 4 bakanın yargılanması konusunda görüşleri sorulan deneklerin yüzde 63.6’sı kesinlikle yargılanması gerektiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 53.9’u

Erdoğan’ın yolsuzluk yaptığına inanırken yüzde 36’sı Erdoğan’ın bahsettiği başkanlık sistemine “Evet”, yüzde 64’ü “Hayır” dedi.

Ankete katılanların yüzde 63.5’i basına yönelik baskılara karşı olduğunu söyledi.

