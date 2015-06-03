Gezici Araştırma Şirketi, son anket sonuçlarını açıkladı

Gezici Araştırma Şirketi tarafından 30–31 Mayıs 2015 tarihlerinde 36 ilde, toplam 4 bin 860 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre, AKP yüzde 38-39, CHP yüzde 28-29, MHP yüzde 16-17 ve HDP yüzde 12-13 oy alıyor.

Araştırma merkezinin Başkanı Murat Gezici, anket sonuçlarına dair yaptığı değerlendirmede, AKP'nin oy kaybettiğini ve bu partiden kopan oyların, CHP, MHP, HDP ve SP'ye gittiğini söyledi. HDP ve MHP'nin bu seçimlerde en fazla yükselişe geçen partiler olduğunu belirten Gezici, HDP'nin oy artırımına dair şu değerlendirmeleri yaptı:

"HDP’ye oy vermek isteyenlerin çoğunluğunun gençlerden oluştuğu görülmektedir. HDP çoğulcu bir kampanya yürüttüğü düşünülse de bunun söylemlerde olmadığı görülmüştür. Örneğin, Türkiye’deki seçmenin yüzde 18-19’u Kürt seçmenlerden oluşuyor. 2011’de Kürtlerin yüzde 50-55’i AKP'ye, yüzde 35–37’si BDP/HDP'ye, yüzde 15’i de diğer partilere oy vermiştir.

"Türkiye’de en dindar halk Kürtlerdir. Türkiye’deki Kürt seçmenin yüzde 75–78’i "Ben dindarım" diyor, AKP’ye oy veren Kürtlerin ise yüzde 85’i ben dindarım diyor. HDP’ye gelen yeni oyların yüzde 90’ı Kürt vatandaşlardan geliyor. HDP oylarını ciddi anlamda AKP’den alıyor. HDP’ye gelen oylarınyüzde 75–78 AK Parti'den geliyor. HDP sol, marjinal söylemlerine devam etmesiyle oyların fazla artması engellenmiş oldu. AKP’den gelebilecek yeni muhafazakâr seçmenleri ürkütmüştür. HDP seçim kampanyasında İslami referanslı konuşmaları yoğun yapsaydı tarihi oy alabilirdi."

'Halkın yüzde 63’ü Cumhurbaşkanı’nın meydanlarda olmasını doğru bulmamaktadır'

Yapılan ankette, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplu açılış törenleri münasebetiyle seçim döneminde meydanlarda olmasıyla ilgili de fikri soruldu. Halkın yüzde 63’ünün Cumhurbaşkanı’nın seçim sürecinde meydanlarda olmasını doğru bulmadığını ortaya çıkaran sonuçlar, AKP seçmeninin de azımsanmayacak bir kısmının meydanlarda yer aldığı için Erdoğan'ı eleştirdiğini belirtti.

Bir önceki seçimlerde AKP'ye oy verip, bu seçimde fikrini değiştiren seçmenlerin tutumu da şu ifadelerle açıklandı:

"2011’de AKP’ye oy verip de bu seçimde oy vermek istemeyenlerin en büyük nedenlerinin başında başkanlık seçimini istemedikleri, Ak Saray'daki lüks yaşam, halkın geçim sıkıntısı yaşaması, işsizlik, yoksulluk, Suriye ile yaşanan sorunlar, Kobani olaylarında Sn. Erdoğan’nın tutumu, yolsuzluklar ve ülkenin bölünmesini istemedikleri gelmektedir."