T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezici Araştırma Şirketi: Halkın yüzde 58'i başkanlığa karşı; MHP'li seçmenin yüzde 64'ü 'hayır' diyor

"AKP ve MHP seçmeni başkanlık eşittir federasyon, federasyon eşittir bölünme görüşünde"

27 Aralık 2016 21:51

Gezici Araştırma şirketinin genel müdürü Murat Gezici, AKP ve MHP’nin Meclis’e getirdiği anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak yaptıkları araştırmadan bir kısım paylaştı.

Buna göre, halkın yüzde 58’i değiştirilmesi planlanan sisteme karşı çıkıyor. 

Ankete göre, sisteme referandumda "Hayır" diyeceğini belirten yüzde 58'lik dilimin yüzde 20,5’i AKP’li, yüzde 93,7’si CHP’li, yüzde 64,2’si MHP’li, yüzde 95,3’ü de HDP’li.

Gezici, ayrıca “AKP seçmeninin başkanlığa karşı olan kesimi MHP seçmeniyle aynı düşünüyor Başkanlık eşittir federasyon, federasyon eşittir bölünme görüşünde” dedi.

Murat Gezici’nin Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

ETİKETLER

Geziciaraştırma şirketireferandumanketakpmhphdpchpsonuçmurat gezici

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24