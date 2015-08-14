Gezici Araştırma: Erken seçimde AKP'nin oyları yüzde 35'in altına düşebilir

Gezici Araştırma şirketinin sahibi Murat Gezici, mevcut şartlarda bir erken seçimin AKP'nin intiharı olacağını, oylarının yüzde 35'in altına düşebileceğini söyledi.

Genel seçimde Denizli'de CHP'den 6. sıra adayı olan işadamı Halis Ödel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerinden rapor isteği doğrultusunda Gezici Araştırma'ya, 5 bin kişinin katıldığı bir anket yaptırdı. Ankette CHP'nin genel sçimde Türkiye genelinde yüzde 25 civarında, Denizli'de ise yüzde 36' ya yakın oy almasının sebepleri ve bazı güncel gelişmeler vatadaşlara soruldu. Sonuçları Gezici, işadamı Ödel'le birlikte Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde açıkladı.

'Yolsuzluklar AKP'ye oy kaybettirdi'

AKP daha önce Denizli’de 4 milletvekili çıkarırken bu seçimde 3 milletvekili çıkarmasının sebebini sorduklarını belirten Murat Gezici, Bugün gazetesinin haberine göre, oyların düşmesinin sebebi vatandaşların yüzde 52'sine göre yolsuzluk söylentileri olurken yüzde 40.1'ine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraflı tutumu ve meydanlara inmesi olduğunu, bunun şimdiye çıkan en yüksek oran olduğunu söyledi. AKP'nin, erken seçime giderek oylarını arttıracağı iddialarına katılmadığını dile getiren Gezici, şunları söyledi:

"Yapılan araştırmalarda AK Parti'nin oylarının çok ciddi oranda arttırmadığı, Türkiye genelinde yüzde 1 oranında arttırdığı görülüyor. O da bu kadar yaşanan kaos ortamında yüzde 1 artmış oluyor. İstikrar sürsün diye insanların, daha yüksek oranda oy vermesi gerekirken aslında ciddi anlamda yüksek oy vermediği görülüyor. Böyle bir tabloda erken seçim aslında bir intihar olur. O yüzden erken seçime gitmemesi gerekir hükümetin. Aksi durumda daha da aşağıda oy alabilir. İleriki süreçte pazarlık anlamında koalisyon pazarlığında eli zayıflayabilir. O yüzden şu anda bir koalisyonun yapılması, hem ülke için hem AK Parti için daha avantajlı olacaktır."

'AKP batmakta olan bir gemi gibi'

AKP'yi kaos ortamı öncesi batmakta olan bir gemiye benzeten Gezici, "Hatta koalisyona girecek kişilerin de bu gemiye bilet almakla ifade ettim, çünkü bu süreçte AK Parti, 13 yıllık iktidarı boyunca çok ciddi anlamda hizmetler yapmış. Halkın yüzde 67'si sağlık hizmetlerinden memnundu fakat son dönemlerde seçmen diyordu ki İmralı'yla, PKK lideri Öcalan'la MİT'in PKK konusunda görüşmesine kabul göstermiyordu. Halkın yüzde 76'sı tepki veriyordu. Bu onlara oy kaybı veriyordu. Bir yandan 17-25 Aralık süreci, ardından halkın ayrı tepkileri vardı. İşte yol yaptı ama yolda kaldık, hastane yaptı ama tedavi olma sürecimiz uzadı. Çocuk yapmayı teşvik etti ama çocuk istismarını engelleyemedi gibi birçok konuda tepkiler vardı. Bu sayede oyları düşüyordu. Böyle bir seçim sonucuyla karşılaşıldı fakat Türkiye'de yaşanan kaos ortamı, AK Parti için bir avantaj ortamına geçmişti. Ülkede yaşanan felaketler seçmeni, özellikle MHP ve HDP içerisindeki dindar Kürt seçmen AKP'ye kayarak, istikrar sürsün diye bir kısım oyları gitti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, oy artışının devam edeceğini düşünerek erken seçim hazırlığı içerisinde olduklarını düşündüğünü belirten Murat Gezici, şunları kaydetti:

"Bu yanılgıdır, aslında gelip geçici oy yükselmesidir. Şu an bir seçim olsa ben bu yükseltinin olmayacağını, oyların düşeceğini, AK Parti belki önümüzdeki kasım ayında yapılacak erken seçimde AK Parti'nin yüzde 35'lerin altında bir oy alması olasılığı yüksek. Bunun sebebi, halkın yüzde 68'i, cebindeki para sayısının azaldığını söylüyor. Yüzde 47'si, 'Ben artık geçinemiyorum.' diyor. Yüzde 22'si, 'İşsizim.' diyor. Bunlardan dolayı seçmen tepki veriyor. AK Parti, bu olayların sorumlusu olarak gösteriliyor."