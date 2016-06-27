Gezici Araştırma anketinden: Başkanlığa yüzde 53,3 hayır diyor; yüzde 71 AB üyeliğini destekliyor

Gezici Araştırma Şirketi, İngiltere’nin AB’den çıkma kararı almasının ardından Türk halkının AB’ye bakışını ortaya koyan bir anket yayımladı.

Gezici Araştırma tarafından 24 ilde 2 bin 425 kişi ile yapılan çalışmaya göre, Türk halkının yüzde 71’i AB üyeleğine sıcak bakıyor, yüzde 29’u ise üyeliğe karşı çıkıyor. Katılımcıların yüzde 67.1’i AB’ye üye olunacağına ilişkin inancının gittikçe azaldığını, yüzde 32.9’u ise üye olunacağına inandığını belirtti.

AB’ye neden üye olunması gerektiği yönünde soruya katılımcıların yüzde 40.1’i “ekonomik gelişmişlik düzeyi artacak”, yüzde 28.8’i “insan hakları gelişecek”, yüzde 14.3’ü “eğitim seviyesi artacak”, yüzde 12.6’sı ise “Türkiye’nin dünyadaki saygınlığı artacak” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği başkanlık sistemini destekliyor musunuz yönündeki soruya katılımcıların yüzde 53.3’ü “hayır”, yüzde 46,7 ise “evet” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 43’ü İsrail ile ilişkilerin düzeltilmesini olumlu bulurken yüzde 39.8’lik kesim olumsuz yanıt verdi. Ankete katılanların yüzde 85.4’ü bir bankaya borcu olduğunu söylerken, geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz yönündeki soruya katılımcıların yüzde 67.2’si evet yanıtı verdi. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz yönündeki soruya katılımcıların yüzde 48.1’i AKP, yüzde 25.7’si CHP, yüzde 12.6’sı ise MHP yanıtını verdi. HDP ise yüzde 9.7 ile baraj altında kaldı.