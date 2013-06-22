Gezi ve FED'le borsanın değeri 107 milyar TL eridi

BIST endeksi 73.101 puanla yılın en düşük seviyesine geriledi. Gezi Parkı direnişi karşısında hükümetin tutumu ve FED’den gelen açıklamalarla şirketlerin piyasa değeri 528 milyar TL’ye (275.6 milyar dolar) geriledi.

Mayıs ayı sonunda İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda başlayan ve Türkiye geneline yayılan protestolar karşısında hükümetten yapılan açıklamaların yanı sıra çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıklamalarının etkisiyle BIST endeksi 73 binli seviyelere geriledi.

Bu süreçte yani 28 Mayıs’tan bu yana şirketlerin piyasa değeri toplam 107 milyar TL eriyerek 20 Haziran itibariyle 528.2 milyar TL’ye (275.6 milyar dolar) geriledi.



Yılın en düşük seviyesinde



Ayfer Yıldız'ın Milliyet'teki haberine göre, aynı dönemde yabancıların payı ise yüzde 66.1’den yüzde 63.90’a indi. Böylece, borsadaki yabancı payı yüzde 2.2 oranında gerilediği görülüyor. Gezi Parkı direnişiyle başlayan süreç nedeniyle 3 Haziran’da yüzde 10.4 ile son 10 yılın en büyük düşüşü yaşanmıştı.

Daha sonra olaylara yönelik açıklamalarla dalgalı bir seyir izleyen borsa, son bir aydaki ikinci büyük çöküşünü ve dünya borsaları arasında en fazla kaybı önceki gün FED’in açıklamalarının etkisiyle yüzde 6.82 kayıp yaşadı. Endeks dün de yüzde 0.49 düşüşle 73.101 puanla yılın en düşük seviyesine geriledi.



Endeks 3.7 cente geriledi



Bu arada, endeks dolar bazında 3.7 cente kadar geriledi. Kasım 2011’de Fitch, ardından Moody’s Türkiye’nin kredi notunu ‘yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmişti.

Not rüzgarıyla BIST endeksi 22 Mayıs’ta 93.178 puanla tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.

Dolar bazında ise 5 cente ulaşan endeks, Kasım 2010’daki 5.1 centteki rekor seviyesine yaklaşmıştı. Ancak, şu anda endeks dolar bazlı zirvesinden oldukça uzaklaşmış durumda.



Yılbaşı kaybı % 6.5



BIST endeksinin yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 6.5 oldu. Ancak, Gezi Parkı direnişinin başladığı 28 Mayıs’tan bu yana ise kayıp yüzde 18’i buldu. Analistlere göre, piyasaların bundan sonra normalleşebilmesi için siyasi tedirginliklerin son bulması gerekiyor. Öte yandan, özellikle ABD ve Avrupa’dan gelen veriler de piyasaların yönünü belirliyor. Faizlerin yüksek seyretmesi de borsada aşağı yönlü riskleri artıran bir diğer faktör.