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Gezi tweeti nedeniyle işten atılan TRT personeli açtığı davayı kazandı

TRT Genel Müdürlüğü, 15 personeli hakkında 'sokak gösterilerinde yönlendirmede bulunduğu' gerekçesiyle dava açmıştı

12 Ağustos 2015 01:04

Gezi döneminde paylaştığı tweet nedeniyle işten atılan TRT personeli açtığı davayı kazandı. TRT Genel Müdürlüğü Gezi Parkı protestoları  sırasında “sokak gösterilerinde yönlendirmede bulunduğu” gerekçesiyle 15 çalışanına soruşturma açmış ve iki kişiyi işten atarak bir çalışana da para cezası vermişti.

Birkan Bulut'un Evrensel'de yer alan haberine göre, sözleşmeli personel sözleşmesinin ek disiplin yönetmeliğindeki, “İdeolojik ve siyasi amaçlarla kamu hizmetinin yürütülmesini engelleme”, “Tahrike teşvik etmek veya yardımda bulunmak” hükmü dayanak gösterilerek bu personel hakkında sözleşmenin feshine karar verilmişti. İşten atılan sözleşmeli çalışanlarla birlikte işe girenler kadroya alınmıştı. Ancak ismini vermek istemeyen işten atılan çalışanlardan biri, TRT Genel Müdürlüğü’ne dava açtı. Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde görülen dava personel lehine sonuçlandı. Mahkeme, çalışanın mesai saatleri dışında attığı tweetin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna kanaat getirerek çalışanın işten feshi işlemini iptal etti. 

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